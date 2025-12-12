Thaimaassa pääministeri on hajottanut parlamentin, ja maassa järjestetään uudet parlamenttivaalit.
Thaimaan pääministeri Anutin Charnvirakul ehti olla tehtävässään vain noin kolme kuukautta. Hän nousi pääministeriksi syyskuussa sen jälkeen, kun maan korkein oikeus päätti, ettei hänen edeltäjänsä voinut jatkaa tehtävässä.
Thaimaassa on ollut kahden viime vuoden aikana kolme pääministeriä.
Tuoreen poliittisen kriisin lisäksi Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on ottanut viime päivinä uusia kierroksia.