Texasissa ampuminen ostoskeskuksessa – ainakin yhdeksän kuollut

Paikalla ollut poliisi pysäytti epäillyn

Yksi epäilty on ammuttu kuoliaaksi. Poliisin kerrottiin aiemmin etsineen mahdollista toista epäiltyä, mutta CNN:n mukaan viranomaiset uskovat nyt, että epäilty toimi yksin.



– Ampuja on kuollut, ja lainvalvontaviranomaiset ovat kertoneet minulle, että oli vain yksi ampuja, he ovat nyt vahvistaneet sen, republikaanien kongressiedustaja Keith Self sanoi CNN:lle.



– Uhreja on nyt useita, mutta jätän tämän lainvalvontaviranomaisten ilmoitettavaksi.



Harveyn mukaan ostoskeskuksessa oli ollut muulla tehtävällä poliisi, kun ampuminen alkoi.



– Hän kuuli laukauksia, meni laukauksia kohti, hyökkäsi epäiltyä kohti ja neutralisoi epäillyn, poliisipäällikkö sanoi.



Poliisi uskoo tunnistaneensa epäillyn ampujan ajoneuvon, jota pommiryhmä tutkii varmuuden vuoksi, kertoo CNN:n lähde.