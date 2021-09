Texasin tiukentunutta aborttilakia valvova ilmiantosivusto tukittiin meemeillä ja pornolla – palveluntarjoaja antoi sivustolle potkut

Yhdysvalloissa Texasin uuteen ultratiukkaan aborttilakiin liittyvä ilmiantosivusto on saamassa kenkää palveluntarjoajaltaan, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Verkkopalveluja tarjoava GoDaddy sanoi tiedotteessa kertoneensa sivustolle torstaina, että se on rikkonut yhtiön palveluehtoja ja sen täytyy tämän vuoksi siirtyä toisen palveluntarjoajan huomaan.

Texasissa tuli keskiviikkona voimaan laki, joka kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Abortti ei ole sallittu edes silloin, jos raskaus on saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena. Ainoa poikkeus on raskauden naiselle aiheuttama terveysriski.

Sivuston uhataan olevan kohta taas toiminnassa

Abortinvastaisen kansalaisjärjestö Texas Right to Lifen viestintäjohtaja Kimberlyn Schwartz kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ilmiantosivusto on parhaillaan siirtymässä uudelle palveluntarjoajalle. Sivuston odotetaan hänen mukaansa olevan 48 tunnin sisään jälleen toiminnassa.