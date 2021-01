Presidentti Biden kumosi edeltäjänsä päätöksen aborttirahoituksen katkaisusta

– Hallintoni linja on tukea naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyttä sekä lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskevia oikeuksia Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti, Bidenin allekirjoittamassa määräyksessä kerrottiin.

Trumpin hallinto katkaisi Yhdysvaltain tuen UNFPA:lle. Edellisen hallinnon mukaan rahasto tuki pakkosterilisaatioita ja -abortteja Kiinassa. Rahasto on kieltänyt syytökset jyrkästi.

Aborttitukiasian kanssa soudetaan ja huovataan

Aborttitukiasia on toistuva kiistakapula demokraatti- ja republikaanihallintojen välillä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Bidenin määräämä Trumpin kotimaisia klinikoita koskevien säädösten uudelleenarviointi on kuitenkin aiempaa pidemmälle viety askel.

Abortin tekeminen on ollut laillista Yhdysvalloissa aina vuodesta 1973, jolloin korkein oikeus teki päätöksen aborttia koskevasta esimerkkitapauksesta. Biden on säännöllisesti osoittanut tukeaan kyseiselle korkeimman oikeuden ratkaisulle. Bidenin demokraattiset tukijajoukot kannattavat myös laajalti aborttioikeutta.

Biden on kuitenkin harras katolinen, ja katolinen kirkko on asettunut jyrkästi aborttia vastaan. Viime viikolla toimittajat olivat tentanneet Valkoisen talon lehdistösihteeriä Jen Psakia uuden presidentin aborttikannasta, eikä tämä antanut heille suoraa vastausta. Sen sijaan Psaki muistutti toimittajia siitä, että Biden on harras katolinen ja käy säännöllisesti kirkossa.