Ruotsin Tesla-lakko laajenee latausasemille

Ruotsalainen logistiikka- ja palvelualan ammattiliitto Seko asettaa sähköautovalmistaja Teslan latausasemat saartoon 4. maaliskuuta. Saarto merkitsee, että latausasemia ei korjata eikä uusia asenneta, ellei viime syksynä alkaneeseen työriitaan löydy ratkaisua sitä ennen.



Useat palkansaajakeskusjärjestö LO:n jäsenliitot ovat yhtyneet painostustoimiin Teslan korjaamoita vastaan vaatien yhtiötä solmimaan työehtosopimuksen IF Metallin kanssa.



Vaikka Tesla-lakko on herättänyt suurta huomiota, on sen kattavuus jäänyt alhaiseksi. Dagens Nyheter kertoi aiemmin, että Teslan korjaamoiden 130 työntekijästä vain noin kolmasosa on valtakunnansovittelijan mukaan osallistunut lakkoon. Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan Ruotsin työmarkkinoilla menetettiin viime vuonna 1 936 työpäivää Tesla-lakon seurauksena.