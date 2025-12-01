Venäjä eteni Ukrainassa marraskuussa enemmän kuukaudessa kuin kertaakaan kuluneen vuoden aikana.
Yhteensä Venäjä valtasi marraskuussa hieman yli 700 neliökilometriä Ukrainan alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysista, joka pohjaa yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISW:n dataan.
Zaporizhzhjan alueella Venäjä valtasi yli 270 neliökilometriä, mikä oli yhtä paljon kuin neljänä edeltävänä kuukautena yhteensä. Dnipropetrovskista Venäjä valtasi liki 200 neliökilometriä.
Donetsissa eteneminen hidastui
Donetskin alueella Venäjän eteneminen sen sijaan hidastui.
Venäjä valtasi Donetskista viime kuussa noin 130 neliökilometriä, eli alle puolet vuoden keskimääräisestä kuukausimäärästä.
Kuluvan vuoden aikana Venäjä on vallannut noin 5 400 neliökilometriä, eli yhteensä Etelä-Karjalan kokoisen alueen.
Marraskuun lopulla Venäjän hallussa oli noin 19,3 prosenttia Ukrainasta.