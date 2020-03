Terveystalo testannut yli 500 koronaepäilystä – testiin vain lääkärin lähetteellä

Terveystalon lääketieteellinen johtajan Petri Bono kertoo, että Terveystalossa on tehty 5-6 päivän aikana yli 500 koronatestiä. Kuka tahansa ei voi kävellä koronatestiin.

– Terveystalo noudattaa THL:n valtakunnallista ohjeistusta. Pääsääntö on, että potilas on oireinen. THL:n muut kriteerit elävät jonkin verran ja me päivitämme niitä jatkuvasti. Nyt keskitytään sairaalahoitoa tarvitseviin potilaisiin sekä terveydenhuollon ammattilaisiin. Pyritään pitämään mahdollisimman paljon terveydenhuollon ammattilaisia työkykyisenä, ettei synny tilannetta, että oireista ammattilaista ei olisi testattu.