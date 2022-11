Näin presidenttipari tervehtii juhlavieraita itsenäisyyspäivän vastaanotolla

– Jos joku vieraista haluaa tervehtimisen kuitata pelkällä nyökkäämisellä, niin se on aivan yhtä kohteliasta, Niinistö lisäsi.

Jarno Kuusinen / Compicd/All Over Press

– Pandemiahan on meitä haastanut, eikä se ole vieläkään hellittänyt, presidentti totesi tiedotustilaisuudessa.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton vierasmäärä on tänä vuonna noin kolmanneksen pienempi aiempiin vuosiin verrattuna. Paikalle on tasavallan presidentin kanslian aikaisemmin tässä kuussa julkaiseman tiedotteen mukaan kutsuttu 1 300 henkilöä, joista osa on vuonna 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsun saaneita vieraita.