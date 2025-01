Tervetuloa NHL:ään! Juha Jääskä lanattiin ikimuistoisessa illassa hirvittävällä taklauksella

Ensimmäistä kertaa NHL-kokoonpanoon päässyt Juha Jääskä pääsi unohtumattomassa debyytissään voiton makuun, mutta sai samalla hyvän muistutuksen taalajäiden vaatimustasosta.

Täksi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan siirtynyt Jääskä, 26, nostettiin Carolina Hurricanesin kokoonpanoon torstain otteluun Florida Panthersin vieraana. Sen Hurricanes vei 3–1-voitolla.

Hurricanes ratkaisi kamppailun päätöserässä sen jälkeen, kun kotijoukkue oli noussut toisen erän alussa 1–1-tasalukemiin Anton Lundellin kauden yhdeksännellä maalilla.

Kolmannen erän puolivälin jälkeen Jaccob Slavin laukoi kiekon maaliin samalla, kun Jesperi Kotkaniemeä rusikoitiin jään pinnassa Floridan maalivahdin alueella. Maali hyväksyttiin ja Kotkaniemi sai Carolinan 2–1-osumasta syöttöpisteen.

Carolinan kolmannen maalin iski tyhjiin Martin Necas. Juha Jääskä sai ensimmäisessä NHL-ottelussaan peliaikaan reilut kahdeksan minuuttia. Hän toimitti perille kolme taklausta, mutta oli myös ottavana osapuolena korkojen kera.

Ottelun avauserän puolivälissä Jääskä tavoitteli kiekkoa keskialueella, kun Panthersin A.J. Green täräytti hirmuisen taklauksen päin suomalaishyökkääjää.

Isä pääsi näkemään NHL-debyytin

Ilta jäi silti unohtumattomana Jääskän mieleen. Carolina nappasi ilman NHL-varausta nuorena jääneen hyökkääjän riveihinsä yli 300 SM-liigaottelun jälkeen.

– Tämä oli valtava hetki minulle. Ajattelin, että NHL:ssä pelaaminen on niin kaukainen asia, ja nyt kun se tapahtuu, se on valtava juttu enkä ole ollut näin innoissani ja hermostunut pitkään aikaan. Se on ollut aika siistiä, Jääskä hehkutti Carolinan mediatiimin haastattelussa.

Sattumoisin myös Jääskän isä oli Pohjois-Amerikassa vierailulla samaan aikaan, kun poika nostettiin NHL:ään. Isä pääsi seuraamaan debyyttiottelua paikan päälle.

– Ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Isäni on ensimmäistä kertaa Amerikassa, lensi tänne kaksi päivää sitten, ja meni Chicagoon valmiina katsomaan (AHL-)peliämme ja nyt hän näki ensimmäisen NHL-pelini.

– Se on jotain, mistä olen todella kiitollinen ja niin on hänkin. Se on uskomatonta, Jääskä totesi.