Sami Uotila paljastaa, miten hänen ja Kerttu Rissasen suhde sai alkunsa: "Minulla kesti kolme kuukautta tajuta"

– En halunnut olla vanha hölmö, niin minulla kesti kolme kuukautta tajuta, että tämä ihminen on ihan oikeasti kiinnostunut minusta. Taisimme olla kuvaussetissä ja sitten Kerttu oli niin "obvious", kun hän vihjasi, että siitä on kyllä niin pitkä aika, kun hän on viimeksi käynyt viinillä. Heitin siihen, että no ensi perjantaina mennään, Uotila muistelee.