Terapeutti-Ville keksi vahingossa valtavan somehitin – suuryritykset kopioivat uutta kansanedustajaa mainonnassaan

Merisen TikTok-videoista on ollut monille nuorille apua.

Esimerkiksi hänen jo ilmiöksi muodostunut lausahduksensa "etpäs arvannutkaan, että minä tulen täältä ja sanon, että kaikki on oikeasti ihan hyvin – voit rauhoittua" on auttanut monia rauhoittumaan, ja moni yritys on kopioinut Merisen lausuntoa mainonnassaan.