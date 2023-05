Teppo Nummisen yllättävä puhelu sai MM-kultaleijonan Janne Pesosen häkeltymään – taustalla upea ele: "Hyvä etten ojaan ajanut!"

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Piakkoin sieltä kuuluivat sanat: no Nummisen Teppo tässä terve.

Numminen otti henkilökohtaisesti yhteyttä Pesoseen, ilmoittaakseen, että hänet on aateloitu Jääkiekkoleijonaksi (numero 271).

– Ehkä se on joskus saattanut käydä mielessä, kun noita on tuotu esille, mutta ei sitä sitten kuitenkaan osannut ajatella, että tuollainen osuisi vielä omalle kohdalleen, Pesonen miettii.

Maajoukkue oli aina Pesoselle erityisessä asemassa. Niin se on vieläkin, sillä hän on toiminut muun muassa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen joukkuejohtajana.

– Aina kun sai pukea Leijonien paidan päälle, se oli erityinen hetki. Sitä osasi arvostaa ja arvostaa edelleen. On hienoa, kun on päässyt auttamaan nuorempia ja on päässyt touhuamaan huikeiden tyyppien kanssa. Mahtavaa, jos pystyy antamaan jotain eteenpäin omalta uralta ja omista, saaduista kokemuksista, Pesonen miettii.