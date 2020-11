Teollisuus varoittaa: EU:n rahoituspaketti uhkaa Suomen päästötöntä sähköntuotantoa – lisää tuotantokustannuksia ja rapauttaa kilpailukykyä

– On käsittämätöntä, että juuri kun kaikki toimialat ovat laatineet omat tiekarttansa hiilineutraaliuteen, EU on nostamassa päästöttömän sähkön kustannuksia, syyttää Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Järjestöt huomauttavat, että sähkön osuuden kasvattaminen teollisen tuotannon energialähteenä on ainoa tehokas tapa vähentää teollisuuden päästöjä.

EU-komission on määrä julkistaa lähipäivinä luonnoksen kestävyyskriteereistä ilmaston kannalta keskeisille investoinneille. Kestävyyskriteeristö on laajalla konsultaatiokierroksella seuraavat neljä viikkoa, jolloin sisältöön on mahdollista vaikuttaa, järjestöt patistavat.