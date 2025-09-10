Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat

Teollisuustuotanto laski verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli heinäkuussa yli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus.
Uusien tilausten arvon nousu tuli metalliteollisuudesta. Kemian- ja paperiteollisuuden tilausten arvo puolestaan laski vuodentakaisesta.
Teollisuustuotanto laski heinäkuussa verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.
Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuusta 2,1 prosenttia. Eniten tuotanto laski sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kasvua nähtiin eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla.
Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski 4,2 prosenttia.