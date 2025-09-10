Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat

Metsä Groupin tehdas Raumalla 4. syyskuuta 2025, sellutehtaan kuitulinjasto Metsä Groupin Rauman sellutehtaalla.
Metsä Groupin tehdas Raumalla 4. syyskuuta 2025, sellutehtaan kuitulinjasto Metsä Groupin Rauman sellutehtaalla.Str / Lehtikuva
Teollisuustuotanto laski verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli heinäkuussa yli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus.

Uusien tilausten arvon nousu tuli metalliteollisuudesta. Kemian- ja paperiteollisuuden tilausten arvo puolestaan laski vuodentakaisesta.

Teollisuustuotanto laski heinäkuussa verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuusta 2,1 prosenttia. Eniten tuotanto laski sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kasvua nähtiin eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla.

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski 4,2 prosenttia.

