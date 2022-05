Teollisuuden sivuvirrat lannoitteiksi – osa kallistuneista tuontilannoitteista voitaisiin korvata kotimaisilla kierrätyslannoitteilla

– Tänä vuonna eniten on levitetty lannosta tai mädätejäännöstä, joka tulee tuolta kaasuteollisuudesta. Se on myös typpirikas ja jonkin verran fosforia ja kaliumia sisältävä tuote, esittelee maanviljelijä Mika Malin.

– Käytetään, jos saadaan. Sen saaminen on tällä alueella ongelma. Karjatiloja on vähän. Yksi ohjaava tekijä siihen, että me käytetään kierrätysravinteita on se, että me joudutaan ajamaan lanta meidän tilalle tosi kaukaa, toteaa Malin.