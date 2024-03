Tekstikanavalla on sivu, joka pitää vankien pään kasassa: "Saa tietää, että kavereita ylipäänsä vielä on"

Tämä artikkeli on uudelleenjulkaisu vuodelta 2016. MTV3-kanavan Tekstikanavan sisältöjen päivitys loppuu maaliskuun lopussa. Kokonaan Tekstikanava sulkeutuu 4. huhtikuuta, lue lisää aiheesta täältä.

”Moro murunen, mitäs sä? Koitahan jaksaa siellä..oot mielessä.soittaakin saa... t. kultainen noutaja.”

Siinä esimerkki yhdestä MTV:n Tekstikanavan Perhefoorumi-sivun viestistä. Se on suunnattu paikkaan, jossa viestin näkee, mutta siihen ei voi vastata – vankilaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ex-vanki Marko Lönnqvist kertoo MTV Uutisille, että kyseinen sivu on vangeille henkireikä. Se on käytännössä ainoa väylä saada reaaliaikaista tietoa omista läheisistään. Oman kännykän käyttö kun on kiellettyä eikä vankilan seinäpuhelimella voi viestejä lähettää.

– Silloin kun oli tuomionsa alussa eikä saanut tutkintavankina mitään tietoa mistään, oli kiva katsoa telkkarista viestejä kavereilta. Että kaikki oli hyvin siviilissä, ja että kavereita ylipäänsä vielä oli, Lönnqvist kuvailee.

1:27

Vankilan harmaassa arjessa lyhytkin viesti tutulta piristää.

– Illalla lähetetään hyvän yön toivotukset ja aamulla ”Rakas pusi pusi, hali hali. Olen kotona kiltisti, en jäänyt baariin”, Lönnqvist jatkaa.

"Psyyke menee, jos ei saa mitään tietoa"

Pienikin epätietoisuuden tunne voi masentaa vangin täysin. Kun perhetapaamisaika on kerran kuussa, eikä vartija ole tullut hakemaan sovittuna aikana sellistä, ovat vangin hermot riekaleina.

– Jos ei viisi vaille ole haettu sellistä, yleensä se tarkoittaa sitä, että ei haetakaan. Kun chatti on päällä, tulee viesti (puolisolta): ”Oon vähän myöhässä, jäin ruuhkaan. Soitin taloon, pääsen sisään myöhässä”. Sitten tulee taas parempi fiilis, Lönnqvist selventää.

– Pahinta on odottaa, että lapset tulevat kolmeksi tunniksi perhetapaamiseen. Tai sitten vaimo yksin, että pääsee vähän tekee sitä.

"Kotona ny kaikki hyvi täällä tyttö sai vaunut ja nuket. Alan tekee ruokaa." Tekstikanavan sivun 893 viesti vangille 12. lokakuuta alkuillasta.

Toisena esimerkkinä Lönnqvist nostaa vangin omaisten onnettomuudet. Jos auto-onnettomuudessa ollut vaimo soittaa vankilaan, voi tieto soittopyynnöstä takaisin venyä vaikka seuraavaan päivään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jollain on ollut parempaa tekemistä tai ketään ei kiinnosta. Jos vaikka kuulee Kaken vaimolta, että sun vaimosi oli kolarissa ja lapset kyydissä, etkä saa mitään tietoa, niin psyykehän siinä menee. Mutta jos saatkin viestin, että "olin kolarissa, auto rutussa, vakuutus hoitaa", Lönnqvist jatkaa.

Vankila suosittelisi sähköpostia

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin vankilanjohto on tietoinen 893-sivun käytöstä. Virallista linjausta sen käytölle ei ole.

– Sitähän voi käyttää hyviin tai huonoihin asioihin, Helsingin vankilan turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Tero Uuranmäki kertoo MTV Uutisille.

Kun normaalissa vankeudessa olevilla vangeilla on selleissään televisio, jossa teksti-tv, ei vankilalla ole mahdollista rajoittaa sen seuraamista. Toki Uuranmäki muistuttaa, ettei vanki voi seurata sivua herkeämättä, koska vangin on osallistuttava vankilan toimintoihin.

– Lakihan sanoo, että kun on vanki, ei saa rajoittaa muuta kuin vapautta liikkua, paitsi perustellusta syystä. Meillä ei ole toimivaltaa siihen, mitä tekstiteeveeseen siviilit syöttävät. Meillä on valtuudet estää vangin yhteydenotot ulospäin, jos siihen on tarvetta, Uuranmäki jatkaa.

Uuranmäki suosittelee vankien omaisille kuitenkin sähköpostin lähettämistä vankilaan, jos heillä on kiireellistä asiaa. Viesti voi tuolloin olla paljon tekstiviestiä henkilökohtaisempi ja sisältää yksityiskohtaisempia tietoja omaisista. Uuranmäen mukaan kirjevartija toimittaa vangille tulosteen sähköpostista pääasiassa samana päivänä kuin viesti on lähetetty.

Karannut viesti naapurivangille vaikka ikkunasta

Lönnqvistin vankilakierre alkoi vuonna 2001. Viimeisintä tuomiotaan hän istui moottoripyöräjengiläisten aseellisesta välienselvittelystä vuosina 2011-2015. Hänet tuomittiin muun muassa kahdesta tapon yrityksestä ja hätävarjelun liioitteluna tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. Lönnqvist päätti vapauduttuaan erota Cannonball MC:stä. Hän oli koevapaudessa joulukuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Nyt vankila-aika on takana ja chatin seuraaminenkin on jäänyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos haluaisin joltain nyt kysyä jotain sieltä (vankilasta), niin laittaisin, että soita mulle tänään tähän aikaan jos pystyt.



Lönnqvistin mukaan chatiin kirjoittavat tunnistaa, vaikka he vaihtavat nimimerkkiä, sillä kirjoitustyyli on tietynlainen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vangit tuntevat myös toistensa nimimerkkejä ja ovat usein toistensa tukena viestien välittämiseksi. Tv-ruudulla viesti viipyy kuitenkin vain hetken, kun uudet viestit jyräävät sen tieltään.

– Naapurivanki on huutanut ikkunasta, että ”viitsitkö Make katsoa, tuleeko muijalta viestiä, kun oon menossa suihkuun”. Olen kirjoittanut sen ylös ja huutanut viestin ikkunasta sen jälkeen, Lönnqvist hymyilee.

Sivun moderoijille Lönnqvistillä olisikin yksi toive. Pahimmillaan vajaan tunnin pituinen viive puretaan usein kertarysäyksellä, jolloin moni viesti ehtii näkyä ruudulla vain hetken. Ex-vanki toivoo, että viestit purettaisiin pikku hiljaa.

Hämäräveikot huomio, vartijatkin seuraavat 893:a

Sivustolle tulee myös välillä mystistä koodikieltä. Kaikilla viestittäjillä ei ole puhtaat jauhot pussissaan. Mutta on turha luulla, etteivätkö vartijatkin kyseistä chatia seuraisi – ja osaisi lukea salakieltä.

– ”Nyt Kake saa paketin aidan yli, mennään katsomaan.” Välillä näkee niin typeriä viestejä, että sanoo vain itselleen: Homma menee jo tuossa pieleen. Tuo on ihan vihonviimeinen paikka niitä ilmoitella.

Hämärähommien kitkemiseksi television käyttö ja lehtien luku voidaan estää, mutta silloin vankia kohtaan täytyy olla todella vakavat perusteet. Vielä Lönnqvistin vankeusajan alkuvuosina tv:n käyttö oli pannassa tutkintavankeudessakin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vain muutamaan selliin Pasilassa oli vedetty sähköt. En mä saanut nähdä telkkaria ensimmäisen 3–4 kuukauden aikana.

Suljettu osasto kutsuu puhelimen haltijaa – paitsi jos puhelimella "annetaan leikkiä"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos vääryyksiä haluaa kiven sisästä tehdä, siihen löytyy kyllä keinonsa, Lönnqvist paljastaa. Vankilan pihaan on lennätetty puhelin kauko-ohjattavalla helikopterilla ja jalkajousella, josta kielletty matkapuhelin vedettiin selliin narun avulla. Jos ja kun puhelimen hallussapidosta jää kiinni, on varmaa, ettei edes tekstikanavan äärelle pääse vähään aikaan.

– Aluksi istut pimeässä humisevassa kopissa, jossa sua tapetaan tylsyyteen muutama vuorokausi. Sen jälkeen sinut laitetaan suljetulle osastolle 2–3 kuukaudeksi. Siellä olet pari kolme tuntia muiden vankien kanssa tekemisissä ja muuten ovet lukossa. Jos tykkäät olla yksin, se menee, jos on paljon leffoja. Mutta jos olet sosiaalinen, se on tosi hanurista, Lönnqvist jatkaa.

2:28

Ja jos puhelimesta selviää, mitä kiellettyjä leikkejä on leikitty, voi tuomioon rapsahtaa lisävuosia esimerkiksi huumerikkeistä.

– Useimmiten jos se on vain rakkauspuhelin, että soitellaan mussukalle höpöhöpöä, niin heti kun puhelimesta on tieto ja vihje, niin se lähtee. Ja jos joku tietää, että jollain on puhelin, jota se ei lainaa, niin siitä vasikoidaan. Rottailua on paljon, eli sullakaan ei saa olla puhelinta, jos et sitä lainaa, Lönnqvist taustoittaa.

Silti vankilassa joku vangeista saattaa puhua käytävällä puhelimeen keskellä kirkasta päivää eikä puhelinta oteta pois. Lönnqvist kuvailee tilannetta, että sellissä puhutaan puhelimeen ja viereinen vanki piikittää huumeita, eikä vartija tee mitään. Lönnqvist väittää, että tuolloin ollaan isompien kalojen perässä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tutkinnasta tulee viestiä viranomaisille, että antakaa leikkiä (puhelimella). Sitten ei moneen viikkoon kuulu mitään, ja sitten ratsataan kaikki.

Tekstikanava pitää vangit ajassa

Enää Lönnqvist ei selaa rikosuutisia eikä juuri tekstikanavaakaan. Mutta hän muistuttaa, kuinka psyykkisesti tärkeä kanava se on vangeille – sivua 893 lukuunottamattakin.

– Siviilissä on aika vähän ihmisiä, joille teksti-tv ja Kymmenen uutiset on ainoa tiedonlähde. Mutta vankilassa se pitkälti on niin. Teksti-tv:ltä selasin uutiset, viihdeuutiset, ja talousuutisetkin ihan vaan läpällä. Saatoin katsoa jokaisen sivun. Selasin treffi-chateja, vaikken tarvinnut treffejä, enkä olisi sinne saanutkaan. Kummastelin Aurinkomatkojen äkkilähtöjen hintakehitystä.

Sivu 893:n käyttö ei ole ilmaista – jokainen lähetetty viesti maksaa 99 senttiä. Kun vangit saavat niitä jopa useita päivässä, voi 10 vuoden kakkua istuvalle tulla viestejä tuhansien eurojen edestä.

– Voihan sitä tyhmempäänkin laittaa – röökiaski maksaa 5 euroa päivässä, Lönnqvist muistuttaa.