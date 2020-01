Teinien sikailu kylvi kauhua Helsingissä: Nuoriso ampui raketteja väkijoukkoon, villiintyneet ihmiset ryntäsivät paniikissa junaan – "Huusin, että vedä poika turvaan"

Vaarallista räiskettä



– Rakettien ampuminen on lähtenyt ihan käsistä, se on sellainen uusi muotijuttu nuorten keskuudessa. Heillä ei tunnu olevan ymmärrystä siitä, että lastenvaunujen ja lasten keskellä ei voi ampua raketteja eivätkä he edes ajattele, mitä siitä voi seurata.