Tehy ja Super hyväksyneet kunta-alan neuvottelutuloksen – on todennäköistä, että muutkin järjestöt tekevät samoin

Hoitoalan oma sote-sopimus on ollut hoitajajärjestöjen kymmenien vuosien tavoite. Se tulee voimaan nyt hyväksytyn sopimuksen myötä syyskuun alussa 2021.

Palkankorotusten osalta yleiskorotus on elokuun alussa 2020 1,22 prosenttia ja huhtikuussa 2021 yhden prosentin. Lisäksi ensi vuonna 1.huhtikuuta 2021 maksetaan paikallinen järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia. Sopimuskausi on 23 kuukautta alkaen 1. huhtikuuta 2020.