Teemu Pukki oli neuvoton Huuhkajien vaisusta esityksestä – "Jäätiin jostain syystä vähän koppiin"

– Romania tykkää pitää palloa ja tänään he olivat siinä meitä parempia. Oli hetkiä meilläkin toisella jaksolla, kun pystyttiin pitämään palloa ja he olivat paniikissa. Meidän pitää olla vain parempia ja pitää sitä palloa vielä pidempään ja sitä kautta luoda paikkoja. Siihen oli mahdollisuudet, mutta tänään ei onnistuttu.

Pukki laski Kansojen liigan lohkomatematiikkaa niin, että Suomen on mahdollisesti voitettava Montenegro maanantaina Podgoricassa, koska lohkojumbo Romania kohtaa kotonaan päätöskierroksella jo lohkovoiton napanneen Bosnia ja Hertsegovinan.

– Se tulee aika nopeasti. Halutaan olla vielä tässä B-liigassa, ja voi olla, että se vaatii meiltä voittoa. Meidän on pakko lähteä hakemaan voittoa.

Viiden pisteen Suomi on lohkossa nyt kolmantena. Montenegrolla on seitsemän pistettä, ja Romania on neljässä pisteessä. 11 pistettä napsineella Bosnialla ei ole maanantaina enää panosta.