Kriisiriihi käyntiin – miten käy jo tehtyjen menolisäysten? Ministerit eivät ota kantaa: "Tämäkin on kokonaisuudessaan vielä käytävä läpi"

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) ilmoitti jo viikonloppuna, että leikkauslistoja on näillä näkymin tulossa hallituksen pöydälle. Tämä on nostattanut varsin kielteisiä reaktioita esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton piiristä.

– Tämän kriisin keskellä me emme lähde perkaamaan hallitusohjelmaa tai käymään tarkasti läpi näitä yksityiskohtia, mutta tämäkin on varmasti kokonaisuudessaan vielä käytävä läpi Marin sanoi.

"Katsotaan tämän kehysriihen kokonaisuus"

– Tässä on varmaan tärkeä nähdä, miten kauan tämä jatkuu. Monilla on varmaan se arvio, että jos ollaan kolme kuukautta poikkeustilassa, siitä nousee helpommin, mutta jos tämä on pidempiaikainen, sillä on erittäinvaikutukset seurausvaikutukset työllisyyteen ja talouteen, Haavisto sanoi.