Taylor Swiftin konserttidokumentti keräsi yli 95 miljoonan dollarin lipputulot avausviikonloppunaan

Taylor Swiftin konserttidokumentti Taylor Swift: The Eras Tour keräsi viikonloppuna 95–97 miljoonan dollarin lipunmyyntitulot Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Pelkästään perjantain aikana dokumentti keräsi 39 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen lippukassoilla. Tulokseen oli laskettu mukaan noin 2,8 miljoonan ennakkonäytöstulot.

Elokuva teki kuitenkin uuden ennätyksen konserttidokumenttien saralla ylittäen reippaasti Justin BieberinNever Say Never -konserttidokumentin vuonna 2011 kolmen päivän aikana keräämät 29,5 miljoonaa dollaria.