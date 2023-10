Swiftin kiinnostus amerikkalaiseen jalkapalloon on kiihdyttänyt Kansas Cityn otteluiden lipunmyyntiä, nostanut television katsojalukuja, ja Kelcen fanipaitojen kauppa on kasvanut fanituoteyrityksen mukaan yli 400 prosentilla.

Sunnuntaina Swift todisti New Jerseyssä Kansas City Chiefsin 23–20-voittoa New York Jetsistä stadionin vip-aitiosta yhdessä tähtinäyttelijöiden Blake Livelyn , Ryan Reynoldsin ja Hugh Jackmanin kanssa. Edellisviikolla hän seurasi peliä Kelcen Donna -äidin kanssa.

NFL-liiga ja NBC-televisioyhtiö ovat jo hyödyntäneet Swiftin kiinnostusta amerikkalaiseen jalkapalloon. Sunnuntain jalkapallolähetyksen markkinoinnissa hyödynnettiin Swiftin laulun Welcome to New York (tervetuloa New Yorkiin) sanomaa.