Taylor Swift veti kolmen tunnin shown rankkasateessa – innokas fani keksi hupaisan keinon lyödä rahoiksi

Era-nimisellä kiertueella oleva laulaja veti täyden kolmen tunnin shownsa rankkasateesta huolimatta. Swift kiitteli fanejaan siitä, että he eivät olleet antaneet rankkasateen häiritä konserttinautintoa.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Olen varma, että vesi on vessanpöntöstä, toinen kirjoittaa.

Taylor Swift on yksi Yhdysvaltojen suosituimmista kantri- ja pop-tähdistä. Hänen albumeitaan on myyty yli 114 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja hän on voittanut lukuisia musiikkialan palkintoja.