Justin Bieber myi oikeudet 290 kappaleeseensa jättisummalla – taiteilijat myyvät yhä enemmän osuuksia työstään musiikkirahastoille

Maailmankuulu artisti Justin Bieber on myynyt osuutensa musiikkinsa oikeuksista Hipgnosis Songs Capitalille noin 200 miljoonalla dollarilla, eli noin 183,9 miljoonalla eurolla. Kyseinen yritys osti julkaisuoikeudet Bieberin 290 kappaleeseen ja omistaa nyt poptähden osuuden esimerkiksi viime vuosien suurimmista hiteistä, kuten Baby and Sorry. Sopimus sisältää kaiken hänen ennen 31. joulukuuta 2021 julkaistun musiikkinsa ja koskee myös tähden artistioikeuksia masternauhoihin.