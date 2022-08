Tatuointiyrittäjä Nelli joutui häikäilemättömän huijauksen kohteeksi – huijarit käyttivät mobiilipankin testisovellusta

Tatuointiyrittäjä Nelli Mustonen oli tatuoimassa työpaikallaan New Moon Ink -tatuointistudiossa Espoossa viime viikonlopun lauantaina, kun huijaus tapahtui.

Huijarit käyttivät testimobiilisovellusta

Mustonen kertoi sen onnistuvan, jos he maksaisivat tatuointinsa etukäteen.

Kyseessä on Danske Bankin verkkoon julkaisema sovellus, joka on mobiilipankin aiempi esittelyversio. Sillä mobiilipankin käyttöä on voinut harjoitella demoympäristössä, mutta sovelluksessa ei pysty kirjautumaan oikeisiin pankkipalveluihin eikä tehdä oikeita maksuja.