Tätä on urheiluhenki: australialaiset pelastivat Matti Suur-Hamarin pinteestä ja petasivat suomalaisen paralympiavoiton – "Äärettömän iso kiitos"

Suur-Hamari harjoittelee kansainvälisessä kolmen miehen harjoitusryhmässä, jonka muut jäsenet ovat australialainen Ben Tudhope ja kanadalainen Alex Massie . Kolmikko on viettänyt paljon aikaa Suur-Hamarin kotimaisemissa Rukalla ja Pyhätunturilla sekä koronapandemian hellitettyä myös maailmalla.

– Tämä jätkä, hän on kaikkien aikojen paras, Tudhope riemuitsi kaulaillessaan Suur-Hamaria.

Porukkaan kuuluvat myös lautahuoltajavelho Juha Haukkala ja ruotsalaisvalmentaja Pär Sundqvist . Edesmennyt Mikko Wendelin oli oleellinen osa tiimiä, ja koko laskijakolmikko on omistanut viimeaikaiset menestyksensä hänen muistolleen.

– Me olemme tosi hyviä ystäviä keskenämme, ja välillämme on sellaista veljellistä kilpailua. Yhtään ei anneta periksi, mutta se on reilua kisaamista ja olemme iloisia toistemme puolesta ja joka ikisestä treenistä, mitä saamme toistemme kanssa vetää, Suur-Hamari kertoi tallitoveruudesta muiden maiden laskijoiden kanssa.