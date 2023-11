Tässä ovat The Real Housewives -sarjan Suomi-version tähdet

The Real Housewives -tosi-tv-formaatista saadaan kotimainen versio. Nelonen tiedotttaa, että uudessa sarjassa seurataan viiden uranaisen elämää, ammattiambitioiden saavuttamista ja miten naiset hallitsevat arkensa kaaosta.

Sarjassa nähdään Salkkareistakin tuttu Mia Ehrnrooth, Anitra Ahtola, Satu Väkiparta, Linda Jakobsson sekä Marjo Toskala.

The Real Housewives sarjaa on esitetty Yhdysvalloissa vuodesta 2006 asti. Rapakon takana ohjelmasta on tehty 11 versiota, kansainvälisiä versioita on jo yli 20.

Sarjan tähtien esittelytekstit:

Mia Ehrnrooth, 36

Mia on päämäärätietoinen tahtonainen, jolla on monta titteliä: äiti, vaimo, malli, näyttelijä, somevaikuttaja ja yrittäjä. Mian elämän peruspilareita ovat perhe, liikunta ja terveys, ura sekä ystävät. Viimeksi mainittuihin kuuluu joukko samanhenkisiä naisia, joista Mia on koonnut tiiviin, yhä kasvavan verkoston. Energisenä ideapankkina Mia organisoi naisverkostonsa kanssa erilaisia tapahtumia, kuten vaalien aikaan tentin naispoliitikkoehdokkaille tai hauskanpitoa varten hiihtokoulun olympiakultamitalisti Sami Jauhojärven opastuksella.

Kasvukipuja tuottaa kuitenkin saada aika riittämään kaikkeen siihen, mitä Mia haluaisi tehdä, sillä perhe tulee aina ykkösenä. Lisäksi seminaarit ja mallintyöt vievät Miaa usein tapahtumiin ja kuvauksiin ympäri maailmaa. Mia on naimisissa, ja hänellä on yrittäjämiehensä kanssa kaksi alle kouluikäistä lasta. Pohjois-Espoosta kotoisin oleva Mialla on koti Espoossa ja kiireisiä työviikkoja varten vuokra-asunto Helsingissä ytimessä.

Anitra Ahtola, 50+

Energinen ja päämäärätietoinen Anitra nousi julkisuuteen vuonna 1996 Miss Suomi -kilpailun ensimmäisenä perintöprinsessana. Muutamaa vuotta myöhemmin hän perusti oman tanssikoulunsa, DCA:n. Anitralle perhe on kaikki kaikessa, ja hänellä on yhteensä 6 lasta: kolme omaa ja kolme bonuslasta, jotka ovat tulleet hänen elämäänsä entisten kumppanien kautta. Anitra asuu nuorimman lapsensa ja perheen jackrussellinterrierin kanssa Espoossa muiden lasten lennettyä jo pesästä. Anitra opiskeli Oopperan balettikoulussa, ennen kuin muut tavoitteet elämässä veivät eteenpäin.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on Anitralle sydämenasia, ja sen pohjalta syntyi myös tanssikoulu DCA. Anitra on ajanut lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiaa myös kunnallispolitiikassa. Henkisyys on Anitralle merkittävä hyvinvoinnin kulmakivi, joka on mukana hänen arjessaan lukuisin eri tavoin.

Satu Väkiparta, 50+

Räiskyvän punatukkainen Satu on synnynnäinen organisoija, joka rakastaa järjestää toimintaa ja tapahtumia läheisilleen sekä kotikaupunginosansa, Helsingin Kulosaaren asukkaille. Sadun laaja ystäväpiiri saa nauttia hänen ideoimistaan hulluistakin tapahtumista ja ikimuistoisista reissuista. Kaveripiirissä ”Satu Tours” on jo käsite. Satu on suomalaisen luksuksen asiantuntija, ja hän on järjestänyt aiheesta myös koulutuksia sekä kirjoittanut kirjan. Satu on ollut 8 vuotta vihreiden kaupunginvaltuutettuna, ja vihreät arvot ovatkin Sadulle erityisen tärkeitä.

Satu uskaltaa puhua suoraan, eikä hän pelkää pientä draamaa. Sanomista tulee helposti esimerkiksi siitä, jos joku ei kunnioita hänen asettamiaan sääntöjä tai aikatauluja. Sadun näkee aamuisin kylpytakki päällä Kulosaareen kaduilla matkalla uimaan ystäväporukkansa kanssa joka aamu ympäri vuoden. Leideillä on oma uimaseura, joka osaa urheilun lisäksi hullutella ja juhlia - uimariporukalle onkin teetetty myös oma samppanjamerkki. Sadulla on miehensä kanssa neljä lasta, joista nuorin asuu vielä kotona. Perheeseen kuuluu myös kaksi chihuahuaa, jotka seuraavat Sadun mukana kaikkialle. Sadun perheellä on rakas kakkoskoti Ranskan Rivieralla, tunnelmallisessa Mentonin kaupungissa.

Linda Jakobsson, 34

Tehokas ja aikaansaava Linda on niitä naisia, joiden päivässä tuntuu olevan enemmän tunteja kuin muilla. Hän luovii läpi ruuhkavuosien kahden alle kouluikäisen lapsen äitinä, rakentaa samalla huippu-uraa kovalla ja kilpaillulla pelialalla ja on näkyvä persoona myös somessa. Kaiken tämän keskellä hän priorisoi aikaa myös ystävilleen, romantiikalle ja jännitykselle. Linda työskenteli aiemmin luovana suunnittelijana erinäisissä mainos- ja bränditoimistoissa, joissa hänet palkittiin useaan otteeseen. Nuorimman lapsensa syntymän jälkeen Linda päätti tehdä uuden aluevaltauksen ja aloitti työt maineikkaassa kotimaisessa pelialan yrityksessä.

Siellä Linda vastaa maailmalla valtavaa suosiota nauttivan mobiilipelin tarinasta. Linda asuu perheensä kanssa Espoon Westendissä. Työn ja perhe-elämän paineet eivät ole sammuttaneet hänen seikkailunhaluista puoltaan, vaan Linda rakastaa edelleen hauskanpitoa, eikä häntä ole vaikeaa puhua mukaan uusiin tai jännittäviin seikkailuihin. Erityisen mielellään Linda heittäytyy irrotteluihin rakkaan ystävänsä Marjon kanssa.

Marjo Toskala, 44

Marjo on pippurinen ilopilleri, jonka persoonassa yhdistyvät piinkova yrittäjä ja vallaton luonnonlapsi. Entisessä elämässään hän vietti useita vuosia Pohjois-Amerikassa yhdessä ammattiurheilijana toimivan puolisonsa kanssa, mutta alkoi toteuttaa omia unelmiaan täysillä vasta erottuaan ja palattuaan Suomeen. Nykyisin Marjo johtaa menestynyttä sisustusalan yritystä, joka on erikoistunut myytävien kotien kalustukseen ja stailaukseen. Hän on tähän saakka keskittynyt luomaan uraa erityisesti Pirkanmaalla, mutta nyt hän on laajentamassa yritystoimintaansa myös pääkaupunkiseudulle.

Tästäkin syystä Marjo jakaa aikaansa sekä Tampereen että Helsingin välillä. Marjo on sinkku, ja vaikka hän nauttii elämästään täysillä juuri näin, ei hän sulje pois parisuhteen mahdollisuutta. Marjolla on laaja ja aktiivinen ystäväpiiri, jonka kanssa hän viettää aikaansa erinäisin tavoin, muun muassa yhteisen pokerikerhon iltamissa. Marjo pitää hyvästä ruoasta ja laadukkaista juomista. Hän rakastaa myös nopeita autoja, ja niiden lailla hän itsekin kiihtyy nollasta sataan muutamassa sekunnissa.