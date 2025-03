Joel Harkimo haaveilee isyydestä: "Paljon isompaa kuin purjehdus"

Purjehtija-yrittäjä Joel Harkimo miettii Iholla-ohjelmassa aikaa maailmanympäripurjehduksensa jälkeen.

Joel Harkimo pohtii Iholla-sarjan viimeisessä jaksossa lähestyvää maailmanympäripurjehdustaan ja sitä, mitä aikoo tehdä sen jälkeen.

– Toki yksi asia, mitä odotan purjehduksen jälkeen, on että haluan isäksi ja perustaa perheen. Ja haluan perustaa perheen Jannin (Hussi) kanssa. Se on yksi isoimpia haaveita, totta kai. Paljon isompaa kuin tämä purjehdus, Harkimo kertoo jaksossa.

He ovat Hussin kanssa kuitenkin sopineet, että heillä on sellainen elämänvaihe, että he toteuttavat unelmiaan ja tekevät niitä asioita, mitä ei myöhemmin perheen perustamisen jälkeen enää voi niin helposti tehdä.

– Jannille se on ralli ja minulle purjedus, Harkimo tiivistää.

Videolla Joel Harkimo miettii, millainen isä voisi olla.