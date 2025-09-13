Matkustajakoneen rengas irtosi juuri nousun hetkellä. Kone pääsi kuitenkin turvallisesti ilmaan ja takaisin maanpinnalle.
Matkustaja kuvasi hurjan tilanteen Intiassa Kandlan lentokentällä Gujaratissa perjantaina. SpiceJetin kone De Havilland Canada Dash 8-400 oli juuri nousemassa ilmaan kohti Mumbaita, kun sen alta irtosi yksi rengas.
Tapauksesta kertovat useat intialaismediat. Videon tapauksesta on välittänyt videopalvelu KameraOne.
Lentoyhtiö vahvisti, että lentokoneen oikean puolen ulompi rengas löydettiin myöhemmin Kandlan kiitoradalta.
Ilman yhtä rengasta laskeutunut kone teki onnistuneen hätälaskun Mumbain Chhatrapati Shivaji Maharajin lentokentälle noin tunti nousun jälkeen.
– Onnistuneen laskeutumisen jälkeen kone rullasi terminaaliin omin voimin, ja kaikki matkustajat poistuivat koneesta normaalisti, SpiceJetin tiedottaja kertoi medioille perjantaina.
Tapaus sattui vain päivä sen jälkeen, kun toisen SpiceJetin koneen pakoputki syttyi palamaan Delhin lentokentällä Intiassa.