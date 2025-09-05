Tätä hetkeä Teemu Hartikainen on odottanut 16 vuotta – "En ole tällaista jännitystä tuntenut pitkään aikaan"

Paluun SM-liigaan KalPan paidassa tekevä jääkiekkoilija Teemu Hartikainen näkee kotiinpaluun monella tapaa tärkeänä.

Hartikainen on viimeksi viettänyt syyskuuta kotikulmillaan vuonna 2009 ollessaan 19-vuotias.

Sen jälkeen pelit ovat aina vieneet hänet kesän jälkeen ulkomaille Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle ja kolmella viimeisimmällä kaudella Sveitsiin.

Nyt hän on 35-vuotias ja liittyy tähtihankintana mestaruutta puolustavan KalPan riveihin. Se on monella tapaa arvokasta Hartikaiselle.

– Aina kun tietää, että jää tänne, saa ajaa kotiin, ja tämä ei ole sellainen lomapaikka kesälle, vaan täältä ei tarvitse kohta lähteä, Hartikainen tunnelmoi.

Hartikainen kertoo tunteneensa koti-ikävää pelatessaan missä päin maailmaa tahansa. Tänä syksynä hän pääsee viimein palaamaan rakkaan harrastuksensa pariin.

– Pääsen viiteentoista vuoteen ensimmäistä kertaa syksyllä metsästämään, mikä oli lapsena minulle tosi tärkeä harrastus.

– Vaimolle sanoin aamulla, että kun huomenna alkaa sorsanmetsästys, en ole tällaista jännitystä tuntenut pitkään aikaan mitään asiaa kohtaan, Hartikainen nauraa.

Ympyrä sulkeutuu myös KalPan pukukopissa. Hartikainen asuu nykyään Sami Kapaselta ostamassaan talossa, jossa nykyinen joukkuetoveri Konsta Kapanen on lapsena kasvanut. Lisää Hartikaisen paluutunnelmista jutun videolla.