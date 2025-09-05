Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Sarjataulukko

Tätä hetkeä Teemu Hartikainen on odottanut 16 vuotta – "En ole tällaista jännitystä tuntenut pitkään aikaan"

4:12img Teemu Hartikainen kertoo, miksi palasi Kuopioon: "Tämä on nyt se hetki".
Julkaistu 05.09.2025 07:01
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Toimittajan kuva

Jani Uotila

jani.uotila@mtv.fi

Paluun SM-liigaan KalPan paidassa tekevä jääkiekkoilija Teemu Hartikainen näkee kotiinpaluun monella tapaa tärkeänä.

Hartikainen on viimeksi viettänyt syyskuuta kotikulmillaan vuonna 2009 ollessaan 19-vuotias.

Sen jälkeen pelit ovat aina vieneet hänet kesän jälkeen ulkomaille Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle ja kolmella viimeisimmällä kaudella Sveitsiin.

Nyt hän on 35-vuotias ja liittyy tähtihankintana mestaruutta puolustavan KalPan riveihin. Se on monella tapaa arvokasta Hartikaiselle.

– Aina kun tietää, että jää tänne, saa ajaa kotiin, ja tämä ei ole sellainen lomapaikka kesälle, vaan täältä ei tarvitse kohta lähteä, Hartikainen tunnelmoi.

Hartikainen kertoo tunteneensa koti-ikävää pelatessaan missä päin maailmaa tahansa. Tänä syksynä hän pääsee viimein palaamaan rakkaan harrastuksensa pariin.

– Pääsen viiteentoista vuoteen ensimmäistä kertaa syksyllä metsästämään, mikä oli lapsena minulle tosi tärkeä harrastus. 

– Vaimolle sanoin aamulla, että kun huomenna alkaa sorsanmetsästys, en ole tällaista jännitystä tuntenut pitkään aikaan mitään asiaa kohtaan, Hartikainen nauraa.

Ympyrä sulkeutuu myös KalPan pukukopissa. Hartikainen asuu nykyään Sami Kapaselta ostamassaan talossa, jossa nykyinen joukkuetoveri Konsta Kapanen on lapsena kasvanut. Lisää Hartikaisen paluutunnelmista jutun videolla.

Lisää aiheesta:

Teemu Hartikainen palaa SM-liigaan!KalPa saa pitää "täydellisen palasen" ainakin vuodenKalPan NHL-varaus rikkoo jääkiekkoilijan stereotypioita – "Pitää suuta avata silloin, kun on asiaa"Kimmo Timonen suostui selostuskoppiin erän ajaksi – silloin kaukalossa iski leijonalegendan oma poika: ”Täysin sattuma, mutta iloinen sellainen”Tuore kultaleijona ja Jokerien kärkihankinta ei kaipaa yksinäistä arkea Venäjällä – helsinkiläisseuran suomalaisuus tuo lisäkipinän: "Vierustoverin puolesta vielä enemmän likoon"Kimmo Timonen uskoo Miro Heiskasen lunastavan odotukset NHL:ssä: "Hän onnistuu varmasti, jos jääaikaa ja ylivoimaa tulee paljon"
LiigaKalPaTeemu HartikainenJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga