Ellinoora pisti Samuli Putron koville tavalla, joka sai tämän lopulta sisuuntumaan: "Se ärsytti minua niin paljon"

– Sanoin, että en kirjoita enää uudestaan, tämä on tosi hyvä, mikä tässä on. Mutta se ärsytti minua niin paljon, että keikkareissulla, kun ajetaan jostain Lieksasta Kajaaniin yöllä, niin se rupesi ärsyttämään minua niin paljon, että kirjoitin sen viimeisen lainin.

Putron mukaan hän on usein urallaan kappaleita kirjoittaessaan törmännyt tilanteeseen, jolloin on kokenut, ettei ole tyytyväinen tuotokseensa. Hänen kertomansa mukaan hän itse usein "tyytyisi liian vähään".

Läpi uransa hänellä on kuitenkin ollut ympärillään niitä ihmisiä, jotka ovat haastaneet hänen ajatteluaan ja luovaa prosessiaan ja vaatineet enemmän. Tässä tapauksessa se oli Ellinoora.

– Kyllä kirjoittajat tarvitsevat kannustusta. Minulla on ollut Venla Rossi, Ronja Salmi, Pekka Ruuska... Minulla on ollut monenlaisia tekstieditoreja, ihan sillä tavalla, että olen pyytänyt apua: voitko sanoa, mikä tässä on vikana, en tunnista itse sitä. Kirjoittajat ovat sellaisia: menevät suppuun ja menevät tavallaan sisään siihen omaan tekstiinsä, eivätkä enää oikein sillä lailla näe metsää puilta, niin kuin tavataan sanoa.