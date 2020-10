Tässäkö koronaakin pahempi talouden kurittaja? Britanniassa uhkakuvat kovasta brexitistä häämöttävät: ”Jos lähtee klubista pois, niin silloin lähtee”

– Yllättävää oli viime viikolla se, että EU ei muuttanut kantaansa yhtään, vaan ilmoitti linjojensa pitävän. Se on huono viesti, jos on tarkoitus saada joku diili. Sen jälkeenhän Britannia alkoi uhkailla, mutta neuvottelut jatkuvat tällä hetkellä. En tiedä kuinka järkevää on uhitella tällä tavalla, mutta näyttäisi siltä, että poliittiset toimijat viestivät omille poliittisille yleisöilleen ja neuvottelut käydään jossain ihan muualla, Ronkainen sanoo.