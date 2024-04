Tässä ovat uudet Suomen surkein kuski -kisaajat

Suomen surkein kuski palaa ruutuun uuden yhdeksännen tuotantokauden jaksoin. Tälläkin kaudella kahdeksan surkeaa kuskia käy rattien takana läpi tunneskaala aina epätoivosta iloisiin onnistumisiin, kun kehnot kuskit apukuskeineen kilpailevat keskenään selvittääkseen kuka on heistä se kaikkein surkein.

Tutustu uuden kauden kuskeihin ja apukuskeihin

Paolo ja Ville ovat eteläpohjanmaalaiset kaverukset pitkältä ajalta. He ovat ystävystyneet Paolon vetämässä Dungeons and Dragons -roolipeliryhmässä. Ville on Paolon automekaanikko, jolle Paolo soittaa tasaisin väliajoin, kun auto tarvitsee korjausta. Ville kertoo myös, että Paoloa ei haittaa, jos auto kolhaisee tolppaa tai penkkaa parkkeeratessa - varsinkaan, jos siitä ei jää jälkeä.