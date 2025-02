Tässä ovat uudet MasterChef Suomi -kilpailijat!

MasterChef Suomi -kisa käynnistyi jälleen.

Kauden avausjaksossa kokataan paikasta itse kilpailussa, kun vauhdikas bootcamp-jakso korkkasi kauden.

Ohjelman tuomarikolmikossa nähdään huippukokki Kim Mikkola, joka tuomaroi tuttujen Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalla.

Tässä ovat uuden kauden kilpailijat:

VALTTERI PENTTILÄ, 33, ESPOO

Valtteri on seikkailunhaluinen 33-vuotias myyntivastaava Espoosta. Arjessa hänellä on mukanaan kumppani ja Ylva-niminen tiibetinspanieli. Ruoanlaitto on ollut lähellä miehen sydäntä jo pienestä pitäen. Luonnossa liikkuminen on Valtterille tärkeää ja sienestys onkin yksi hänen suurimpia intohimojaan. Kalastusharrastuksen ansiosta mökillä nautitaan aina tuoretta kalaa. Harrastuksiin lukeutuu myös vaeltamista, kiipeilyä, maalaamista ja puutöitä. Ruoanlaitto merkitsee Valtterille välittämistä, yhteenkuuluvuutta, rakkautta ja tietenkin nautintoa. Se on hänelle myös tärkeä tapa kanavoida luovuutta. Kauniit maisemat, tuoreet raaka-aineet, uudet mausteet sekä itse kerätty ja pyydystetty ruoka inspiroivat häntä keittiössä.

Valtterin ruokaunelma olisi pieni kokemusillallisia tarjoava ravintola, jossa hän haluaisi tuoda esille lähiruokaa, omavaraisuutta ja tarjota ikimuistoisia ruokakokemuksia. Valtteri nauttii kokkaamisessa ennen kaikkea itsensä haastamisesta ja uuden oppimisesta. Hän on jo pitkään halunnut hakea mukaan MasterChef Suomi -kilpailuun ja tänä vuonna mies päätti viimein tarttua haasteeseen. Tälle amatöörikokille ruoka on paljon enemmän kuin ravintoa - se on nautinto, se on jaettu hetki, se on muistoja, se on elämää.

TAIJA ANDERSSON, 50, LEPSÄMÄ

Taijan perheeseen kuuluvat mies sekä aikuiset lapset. Säännöllisin väliajoin lapset kutsutaan kotiin äidin valmistamien ruokien pariin ja kokoontumaan saman pöydän ääreen. Kesäisin Taijan aika kuluu ulkona kasvimaata ja kukkia hoitaen. Matkustamisen ja laskettelun lisäksi autourheilu on molempien yhteinen harrastus, ja he käyvätkin aika ajoin katsomassa rallicrossia tai jotain muuta moottoriurheilua.

Ruokaa Taija on laittanut siitä lähtien kun muutti pois kotoa omilleen, mutta varsinainen innostus ruoanlaittoa kohtaan syttyi vasta kun lapset menivät yläasteelle ja Taijalle jäi enemmän aikaa itselleen ja omille harrastuksille. Oppia ja inspiraatiota kokkailuun Taija on saanut television ruokaohjelmista ja internetistä. Ruoanlaittajana hän pyrkii käyttämään kotimaisia ja selkeitä raaka-aineita, mutta tykkää kuitenkin ”näperrellä”, sillä hänelle on tärkeää, että annos ei pelkästään maistu hyvältä vaan myös näyttää kauniilta.

Kokkaaminen on Taijalle ennen kaikkea rentoutumista, yhdessäoloa ja ihanaa ikuista oppimista. MasterChef-keittiössä hän uskoo aikataulutuksen tuovan eniten haasteita, sillä kotona on enemmän aikaa suunnitella. Lepsämän power ladyn ruokaunelmana olisi voida jonain juhlapäivänä valmistaa ruokaa vähävaraisille perheille sekä saada oppia huippukokilta. Ainakin jälkimmäiseen haaveeseen avautuu nyt mitä parhain mahdollisuus ja sitä Taija MasterChef Suomi -kilpailulta eniten odottaakin.

SOFIA HÄMÄLÄINEN, 26, TIKKAKOSKI

Päämäärätietoinen ja itsevarma Sofia on intohimoinen suomalaisuuden ystävä. Suomalaisuutta hän suosii erityisesti ruoanlaitossa, jossa hän pyrkii valmistamaan kaiken itse ja korvaamaan ruokaostoksilla kaiken ulkomailta tuodun kotimaisilla vaihtoehdoilla. Sofian perheeseen kuuluu mies ja kolme lasta. Ruoanlaitto merkitsee hänelle tapaa ilmaista itseään, esitellä omia taitojaan, tuoda ihmiset yhteen sekä luoda ja jakaa hyviä kokemuksia, iloa, nautintoa ynnä taidetta. Vahvuudekseen keittiössä Sofia kokee makuparien ja värien yhdistämisen. Hän on myös perehtynyt erikoisruokavalioihin kuten vegaani, ketogeeninen ja gluteeniton. Menukokonaisuuksien suunnittelu tuntuu hänestä luontevalta ja mukavalta.

Ruoanlaiton lisäksi Sofia harrastaa muun muassa värianalyyseja, stailausta ja sisustamista. Lisäksi hän nauttii kotimaanmatkailusta. Sofian ruokia rakastavan sukulaisen vinkattua hänelle MasterChef Suomi -kilpailusta, päätti hän hakea rohkeasti mukaan, sillä nyt myös aika oli oikea Sofian omalle seikkailulle ruoanlaiton parissa.

SAMULI SEPPONEN, 37, HELSINKI

Suomen kovimmaksi MasterChef-faniksi itseään kutsuva Samuli on leveästi hymyilevä ilopilleri, jonka perheeseen kuuluvat avovaimo ja vajaan parin vuoden ikäinen poika. Intohimoisen amatöörikokin saattaa vapaa-ajalla löytää padel-kentältä tai frisbeegolfin parista, mutta ylivoimaisesti isoin ja rakkain harrastus on ruoka sen kaikissa muodoissa. Jos Samuli ei ole valmistamassa ruokaa, hän vähintään ajattelee sitä tai suunnittelee jotain ruoanlaiton ympärille järjestettävää illanistujaista, ellei ole liian kiireinen ravintolabongaamisen parissa tai katsomassa kokkiohjelmia.

Ruoka ja yhteiset ruokailuhetket merkitsevät Samulille aina päivän kohokohtaa. Hän kokee, että ruoanlaitossa edes mielikuvitus ei ole rajana, ainoastaan aika, maailman ja internetin ollessa pullollaan ihania reseptejä ja ruokia. Hymypoikapalkintoja aina tarhasta työpaikalle saakka voittanut helsinkiläinen lupasi itselleen jo ajat sitten hakevansa MasterChef Suomi -kilpailuun ennen kuin täyttää 40 vuotta. Nyt aika oli kypsä ja mies hyppää MasterChef -keittiöön intoa täynnä kuin ilmapallo ja unelmoi voitosta, mutta ennen kaikkea haluaa haastaa itseään sekä oppia intohimon kohteestaan niin paljon kuin mahdollista.

SAMU MAJANDER 48, TAMPERE

Tatuointi- ja lävistysyrittäjänä työskentelevän Samun perheeseen kuuluvat vaimo ja 4-vuotias poika. Samu ilmoitti jo 3-vuotiaana itsevarmasti äidilleen alkavansa isona ranskalaiseksi kokiksi ja luki koulussa pitkän ranskankin tätä varten. Kokkia hänestä ei tullut, eikä ranskalaistakaan, mutta ruoanlaitto ja intohimo sitä kohtaan on säilynyt läpi koko elämän, sen toimiessa nykyisin myös meditaation muotona.

Muiden auttaminen on nauravaiselle miehelle tärkeää ja se näkyy myös hänen kokkaamisessaan. Hän saa suurimman nautinnon, kun pystyy tarjoamaan läheisilleen omaa aikaa, välittämistä ja rakkautta hyvän ruoan muodossa. Ukrainan sodan alettua Samu on ollut aktiivisesti mukana avustustoiminnassa muun muassa viemällä avustuspaketteja paikan päälle. Aiemmin 25 vuotta aktiivisesti kamppailulajeja harrastanut tamperelainen käyttää nykyisin yrittämiseltä ja kokkaamiselta jäävän vapaa-ajan retkeilyn, kalastuksen ja metsästyksen parissa. Samu kävi jo edellisellä kaudella yrittämässä mukaan MasterChef Suomi -kilpailuun, mutta tuolloin tie nousi pystyyn bootcampilla. Nyt hän unelmoi MasterChef -voiton lisäksi omasta pop-up-ravintolasta tai edes yhdestä työvuorosta kokkina oikeassa ravintolassa.

MIIKKA YLÖNEN, 31, HELSINKI

Sporttinen ja tavoitteellinen Miikka rakastaa urheilua ja ruoanlaittoa sekä nauttii hyvästä ruoasta. Ravintoa ja energiaa useita kertoja viikossa kuntosalilla ja lenkkipolulla viihtyvä helsinkiläinen saa liikunnan lisäksi terveellisestä ruokavaliosta. Tällä hetkellä hän hakee inspiraatiota ruoanlaittoon korealaisesta keittiöstä, koska siellä Miikkan lempiraaka-ainetta lihaa tarjotaan paljon useiden lisukkeiden kanssa, mutta kuitenkin terveellisesti, makuja unohtamatta. Kanan lime-kookoscurryssa bravuurikseen kertova Miikka uskoo liharuokien valmistuksen ja lihan maustamisen vahvuudekseen MasterChef Suomi -keittiössä.

Kilpailussa Miikka uskoo tulevansa hyvin toimeen muiden amatöörikokkien kanssa, sillä hän pitää yhdessä muiden ihmisten kanssa toimimisesta, tietynlaisen hitauden kuitenkin ärsyttäessä häntä. MasterChef Suomi -kilpailuun Miikka haki osittain siksi, että päätti jonkin aikaa sitten alkaa keskittymään ja tekemään asioita, joista oikeasti itse pitää. Tätä hän kuvailee virkistäväksi oivallukseksi ja kokemukseksi, joka on tuonut elämään uusia suunnitelmia ja tavoitteita. Nyt tavoitteena on Masterchef Suomi -titteli, jonka saavuttaakseen hän aikoo lähteä jokaiseen tehtävään 110% asenteella, sillä helppoja tehtäviä ja haasteita hän ei kilpailulta odota.

MARKKU LAMMINEN, 43, ESPOO

Lihatukussa kehityspäällikkönä työskentelevän Markun ruoista nauttii kotona vaimo ja kaksi lasta. Markun harrastukset liittyvät kaikki vahvasti ruokaan. Vapaa-aika kuluukin ruoanlaiton lisäksi ruokamatkailun, eräilyn ja kalastuksen parissa. Lihan ja kalan käsittely kuuluu Markun ehdottomiin vahvuuksiin, mutta monipuolisena amatöörikokkina ja ruokaharrastajana häneltä taittuu monenlaiset ruoat, tekniikat ja maut. Erityisesti aasialainen ruokakulttuuri ja sen maut ovat tämän kulinaristisen perheenisän mieleen.

MasterChef-keittiössä Markulta ei motivaatiota puutu, sillä hän putosi viime vuoden bootcampilta aivan kalkkiviivoilla ja paikka kilpailussa jäi harmittavan lähelle. Se söi miestä, mutta tuosta kokemuksesta sisuuntuneena hän on hionut vuoden tekniikoitaan ja on päättänyt tulla tällä kertaa voittamaan koko kilpailun. Voiton lisäksi sosiaalisen espoolaisen unelmana ruoan parissa on oma food truck -paikka sekä pop-up-tyylillä toteutetut ruokailtamat.

JOUNI RASK, 60, HELSINKI

Jouni asuu puolisonsa ja kahden kissansa kanssa Helsingissä. Vapaa-ajallaan hän viettää paljon aikaa mökillään ja yrittää löytää aikaa perhokalastukselle ystäviensä kanssa. Sulkapallo ja padel kuuluvat myös liikunnallisen Jounin harrastuksiin. Jounille ruoanlaitto on tärkeää niin arjessa kuin juhlassakin ja hän tykkää kokeilla erilaisia asioita keittiössä, valmistaen ruokaa monipuolisesti.

Tällä hetkellä Jouni on tykästynyt tekemään erilaisia fingerfoodeja, mutta myös maailman eri keittiöiden maut kiehtovat innokasta amatöörikokkia. Viime kauden bootcampin epäonnistuminen jäi kaivelemaan Jounin mieltä ja nyt hän päätti tulla näyttämään mitä oikeasti osaa. Mies lähteekin haastamaan itseään ennakkoluulottomasti jokaiseen tehtävään MasterChef-keittiössä.

JOHANNA MANNINEN, 43, TUUSULA

Ulospäinsuuntautunut ja iloinen Johanna työskentelee asiakkuuspäällikkönä ja asustaa Tuusulassa aviomiehensä ja poikansa kanssa. Viime kauden bootcamp-pettymyksen jälkeen Johannan poika ei antanut äitinsä luovuttaa vaan patisti yrittämään uudestaan. Oman pojan sanat saivatkin Johannan hakemaan uudelleen ja se kannatti. Nyt kun paikka kilpailussa aukesi, Johanna aikoo pyrkiä nauttimaan joka hetkestä ja yrittää poistaa kilpailun painetta muistuttamalla itseään siitä, että on MasterChef-keittiössä tekemässä sitä mitä rakastaa.

Omasta mielestään hirveän vitsikäs ruokaharrastaja hoitaa kehoaan ja mieltään lenkkeilemällä ja joogaamalla sekä meditoimalla päivittäin. Kesäisin ja syksyisin sienestäminen täyttää Johannan vapaa-aikaa unohtamatta viherkasvien hoitoa ja hyötykasvien viljelyä. Ruoka on tälle sympaattiselle naiselle ennen kaikkea rakkautta ja päivä keittiössä musiikkia kuunnellen sekä rauhassa kokkaillen on hänelle tapa rentoutua ja irrottautua arjesta. Johanna haaveilee bed&breakfast -paikasta vanhassa maalaiskartanossa, jossa tarjoiltaisiin runsasta aamiaista ja brunssia oman pihan antimista

IINA KARPPINEN, 28, OULU

Pian 29 vuotta täyttävä Iina on iloinen ja rempseä nainen Oulusta tai oikeastaan Rovaniemeltä, mutta elämä on siirtynyt Ouluun viimeisen 10 vuoden aikana. Koulutukseltaan Iina on terveystieteiden maisteri ja hän tekee töitä terveysteknologiaan painottavassa yksikössä. Maisterisnaisen perheeseen kuuluu poikakaveri sekä villakoira Taavi. Vapaa-ajalla Iina pelaa tennistä ja padelia, sekä tietysti laittaa ja nauttii hyvää ruokaa. Hän rakastaa sitä tunnetta, että ruokaa laittaessa saa yrittää, testata, epäonnistuakin ja yrittää sitten uudelleen. Myös käsillä tekeminen ja ruoanlaiton konkretia ovat hänelle tärkeitä asioita.

Ylä-asteiässä Iina asui kaksi vuotta Espanjassa, joten hänen keittiössään valmistuu usein myös erilaiset espanjalaiset tapakset ja muut herkut, jotka keräävät usein positiivista huomiota. Ruoanlaittajana Iina kokee olevansa huolellinen, jossain määrin pikkutarkka, mutta samalla hieman arkinen. Lempiraaka-aineeksi hän nimeää sipulit koska rakastaa niiden makua ja taipuvuutta. MasterChef Suomi -kilpailulta Iina odottaa uusia kokemuksia uusien ruoanlaittotekniikoiden oppimista.

ERIKA SIPPONEN, 34, FORSSA

Erika asuu vaimonsa ja suomenlapinkoiransa kanssa Forssassa. Hän työskentelee paikallisessa jätealan yrityksessä laboratorioteknikkona ja vastaa maalaboratorion toiminnasta. Erikalle on tärkeää käyttää ruuanlaitossa tuoreita raaka-aineita. Hänen vaimonsa on myös todennut, että suurin ongelma Erikan valmistamien ruokien kanssa on se, että vatsa ei vedä niin paljoa kuin mieli tekee.

Erika tekee ruokaa fiiliksellä niistä raaka-aineista, joita kaapista milloinkin löytyy tai kaupasta tarttuu mukaan. Hän ottaa resepteistä lähinnä kypsennysaikoja, tekniikoita ja teoriapohjaa, mutta muuten hän varioi reseptejä oman fiiliksen ja aistien mukaan. MasterChef Suomi-kilpailussa Erika kokee olevansa vahvoilla maustamisessa, toisaalta hän haluaisi kehittyä kokonaisvaltaisesti keittiössä ollakseen vieläkin parempi ruoanlaittaja. Inspiraatiota kokkaamiseen luonnossa viihtyvälle forssalaiselle tuovat hyvät raaka-aineet, tuoksut ja maut. MasterChef-keitiössä hän haluaa näyttää taitonsa ja haastaa itseään kokeilemalla rohkeasti uusia asioita sekä nähdä viekö hänen ruokansa sanat suusta muiltakin kuin vaimoltaan.

DARINA CHVED, 37, RIIHIMÄKI

Mallinakin työskennellyt Darina on joogaohjaaja, joka tykkää vapaa-ajallaan ruoanlaiton lisäksi maalata tauluja. Maalaamisen tapaan ruoanlaitto on hänelle itseilmaisua ja elämäntapa, eikä hän ruoanlaittajana usko istuvansa mihinkään muottiin vaan luottaa intuitiivisuuteen ja luovuuteen. Darinan perheeseen kuuluu puoliso ja kolme lasta.

Darinan määrätietoisuus näkyy siinä, että hän päätti jo vuosia sitten kokeilla jonain päivänä taitojaan ruokaohjelmassa ja nyt tuo päätös on siivittänyt Darinan mukaan MasterChef Suomi -kaudelle. Muutamia vuosia sitten lihansyönnin jättänyt Darina pitää kasvisruokavaliotaan inspiraation lähteenä ennemmin kuin rajoittavana tekijänä. Yläasteella kotitaloudesta stipendin pokannut Darina haluaa MasterChef-keittiössä ylittää itsensä ja löytää uutta inspiraatiota omaan ruoanlaittoonsa ja saada luotua yllätyksellisyyttä makuihin ja annoksiinsa.