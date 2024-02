He pääsivät jatkoon MasterChef Suomi -kisassa – tutustu kilpailijoihin

Katso kilpailijoiden esittelyt:

Antin kotona on aina laitettu ruokaa ja ulkona käytiin syömässä harvoin. Ruokailu oli aina perheen yhteinen hetki, jolloin usein oli tarjolla hirvipaistia. Antin oma bravuuriraaka-aine on kala. Maailmalla matkustamisesta huolimatta Antti pitää eniten pohjoismaisesta keittiöstä, ja hänen ruokafilosofiaansa kuuluvatkin riista, kalat ja paikalliset kasvikset. Hän myös kertoo, että tykkää nykyään yhä enemmän kasvisruokien valmistamisesta. MasterChefin voitto merkitsisi Antille uramahdollisuuksia ravintola-alalla ja olisi iso henkilökohtainen saavutus ja palkinto kovasta työstä.

Pilvi kertoo pitävänsä erityisesti liharuoista. Hän myös pitää pilkkomisesta, joten erilaisten kasvislisäkkeiden valmistus on Pilvin mieleen. Eniten iloa ja voimaa elämään Pilvi saa lapsenlapsistaan, jotka viettävät varsinkin kesäaikaan paljon aikaa mummolassa. Tyttärensä ja tämän 4,5 kuukauden ikäisen vauvan kanssa Pilvi on tekemisissä lähes päivittäin. Hän saa iloa ruoanlaiton lisäksi muun muassa leipomisesta sekä puhtaasta, vastasiivotusta, kodista.

Ruoanlaitto merkitsee Ramille yhdessä tekemistä ja olemista. Kokkailu on hänestä kivaa yksinkin, mutta yhdessä avopuolison ja lapsien kanssa se on vielä parempaa. Iloa ja voimaa arkeensa Rami saakin perheestään: hänestä ei ole mitään parempaa, kuin huomata lapsen oppivan jotakin uutta ja onnistuvan jossakin asiassa.

Elämänmyönteiseksi ja ikuiseksi optimisiksi itseään kuvaileva The on työskennellyt 12 vuotta turvallisuusalalla vartijana ja järjestyksenvalvojana. Hän on harrastanut lähes koko elämänsä kamppailulajeja: vuodesta 1997 vuoteen 2014 asti karatea ja viimeiset yhdeksän vuotta brasilialaista jiu-jitsua. Tämän lisäksi hän pitää skeittilautailusta kruisailumielessä, vaikkei enää aikuisiällä temppuja teekään.

Ruoanlaitossa Then bravuureja ovat aasialaiset ruoat, erityisesti japanilainen keittiö. Hän panostaa mielellään annoksen yksityiskohtiin ja ruoan ulkonäköön. The aloitti ruoanlaiton vasta aikuisiällä muutettuaan omilleen, vaikka tuolloin raaka-aineina toimivatkin lähinnä valmisruoat. Niiden alettua tympimään, The alkoi harjoittelemaan aivan perusasioista ja kokkasi arkiruokia. Vasta näiden jälkeen hän uskaltautui kokeilemaan aasialaisia ruokia, joita oli vältellyt hyvin pitkään. Then äiti nimittäin valmistaa niin herkullista ruokaa, ettei The ei itse uskonut koskaan yltävänsä samalle tasolle.