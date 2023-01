Tässä ovat MasterChef Suomi -kisaajat!

MasterChef Suomi -ohjelmassa jälleen kymmenen lahjakasta ja kunnianhimoista kotikokkia astuu elämänsä ruokamatkalle MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaina 7. helmikuuta alkaen.

MasterChef-keittiössä tutut tuomarit Kape Aihinen, Helena Puolakka ja Henri Alén luotsaavat kilpailijat läpi koettelevista painetehtävistä ja auttavat saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Tällä kaudella sekä kilpailijoiden luovuus että heidän tekninen osaamisensa laitetaan todelliseen testiin. Testiin pääsevät myös tiimityöskentelytaidot, kun kotikokit vierailevat ammattikeittiössä ja saavat ruokittavakseen ravintolasalillisen nälkäisiä asiakkaita.

Uudella kaudella päästään seuraamaan inspiroivia MasterClasseja, joissa opitaan muun muassa ammattimaisesta veitsitekniikasta. Kilpailijat pääsevät tekemään myös uusia aluevaltauksia kokkaustekniikoiden saralla ja luvassa on todellista riemua, kun käsittelyssä ovat nestemäinen typpi, isomalt ja glitter-maali.

Kilpailu huipentuu finaaliin, jossa nähdään, miten MasterChef-matka on muuttanut kilpailijoita ja kuka lunastaa lopulta omakseen MasterChef Suomi -tittelin ja 10 000 euron rahapalkinnon.

Tutustu uuden kauden kilpailijoihin!

Katja, asiakasneuvoja, 52, Vantaa

Katja vaatii itseltään paljon niin keittiössä kuin elämässä ylipäätään. ”Jos vitonen on korkein mahdollinen arvosana, tavoittelen seiskaa”, Katja toteaa. Hän kokeilee mielellään uusia reseptejä ja haastaa itseään ottamaan haltuun uusia raaka-aineita. Tärkeintä kuitenkin on, ettei ruoka ja juoma lopu koskaan pöydästä kesken. Vahvat maut ovat vetäneet Katjaa viime aikoina puoleensa ja patoihin päätyy porisemaan usein aasialaisia mausteita.

Luonteeltaan Katja on temperamenttinen sähikäinen ja hän kertoo ihmisten joko vihaavaan tai rakastavan häntä, mutta kukaan ei suhtaudu häneen neutraalisti. Katja on energinen multitaskaaja ja keittiövälineistä hänen suosikkinsa onkin kuvaavasti monikäyttöinen monitoimikone. Puoliso kuvailee Katjaa nopeaksi liikkeissään ja niin periksiantamattomaksi, että kun hän jotain päättää, hän siirtää vaikka vuoria. Katjan haaveena on aikuisille tarkoitettu leirintäalue, josta löytyisi myös laadukas ravintola.

Timo, diplomi-insinööri, 64, Vantaa

Aktiivisella ja uusien asioiden opiskeluun intohimoisesti suhtautuvalla Timolla on aina monta rautaa tulessa. Hänen ystävänsä eivät kysy Timolta mitä kuuluu, vaan mitä hän tällä hetkellä harrastaa. Harrastuksia on löytynyt aina sukeltamisesta lentämiseen ja soittamisesta maalaamiseen. Timo on tehnyt niin vaatteita kuin korujakin ja hionut jalokiviä. Kun hän innostuu jostain, hän uppoutuu siihen täysin.

Elämäntapamuutoksen ja uuden ruokavalion myötä Timo innostui ruuanlaitosta niin, että omisti kokonaisen kesän vain voikastikkeiden treenaamiselle. Hänen ruokafilosofiansa on, että koska päivässä voi syödä niin vähän, hän haluaa ruokansa olevan mahdollisimman hyvää. Timo kokee, että ruokien maustaminen on hänen suurin vahvuutensa, kuten myös hänen uteliaisuutensa ja pohjaton janonsa oppia uutta. Timon miniä kilpaili MasterChefissä 10 vuotta sitten ja hänen kannustamanaan myös Timo päätti rohkaistua hakemaan mukaan elämänsä ruokamatkalle.

Heini, apulaismyymäläpäällikkö, 27, Tampere

Heini on aasialaiseen makumaailmaan kallellaan oleva kotikokki, joka rakastaa myös kotimaisia raaka-aineita. Aasialainen ruokakulttuuri houkuttelee Heiniä sekä vahvoillaan väreillään että mauillaan, joissa yhdistyy upeasti suolaisuus, makeus ja hapokkuus. Kotimaiset, sesonkien mukaiset ja erityisesti itse poimitut tai pyydetyt raaka-aineet ovat kaukomaiden lisäksi keskeinen inspiraation lähde Heinille. Hän viettää mielellään aikaa sienestäen ja kaveriksi sienimetsälle lähtee usein oma isä.

Kokkaaminen on Heinille tapa rentoutua sekä matkata ympäri maailmaa omasta kotikeittiöstä käsin. Haaveissa Heinillä siintää oma kahvila, jonne asiakkaat saapuisivat rentoutumaan ja nauttimaan hyvän ruuan lisäksi kodikkaasta tunnelmasta. Yksi Heinin hauskimmista ruokamuistoista on treffikumppanin kanssa vuorotellen kokatut kolmen ruokalajin illalliset, jotka he lopuksi pisteyttivät. Ruuassa Heinille onkin tärkeintä se, että se tuo ihmisiä yhteen ja tarjoaa elämyksiä.

Joni, opiskelija, 24, Helsinki

Joni on utelias ja kokeilunhaluinen kotikokki, joka ei pelkää kokeilla uusia reseptejä ja raaka-aineita. Hän skeittaa, musisoi, tekee mallin töitä sekä pyrkii näyttelijäksi ja hänen monipuolisuutensa näkyy myös keittiön puolella. Annosten visuaalisuus ja pleittaus ovat Jonille erityisen tärkeitä ruuanlaitossa. Hän käy mielellään ravintoloissa ja siirtää usein ravintolakokemuksia omaan kokkailuunsa toisintamalla maistamiaan annoksia kotikeittiössä.

Kipinä ruuanlaittoon syttyi muutamia vuosia sitten, kun Joni vieraili Turussa ravintola Kaskiksessa. Se sai hänet ymmärtämään, että arkiseksi mielletyistä ja jopa kodin takapihalla kasvatettavista raaka-aineista voi luoda tasokkaita ja uskomattoman herkullisia annoksia. Hän haaveilee omasta brunssiravintolasta Helsingissä, sillä hyvät brunssipaikat puuttuvat Jonin mukaan kaupungin tarjonnasta. Joni nauttii kilpailemisesta ja ruuanlaitto on hänen suuri intohimonsa, joten kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, se on Jonin mielestä täydellinen kombo.

Kristiina, kuvataideopettaja, 42, Turku

Kristiina on kuvaamataidon opettaja ja makujen lisäksi visuaalisuus on hänen vahvuutensa. Alun perin hänen isänsä ilmoitti hänet MasterChefiin mukaan, ja isä vastasi Kristiinan mukaan kaikkiin kysymyksiin juuri kuten hän olisi itsekin vastannut. Isä sekä edesmennyt isoäiti ovat Kristiinan suurimmat kokkausidolit ja iso osa hänen keittotaidoistaan on heiltä opittua. Isoäiti opetti Kristiinalle paljon suomalaisesta perinneruuasta ja monet hänen reseptinsä on Kristiinalla yhä käytössä, kuten erilaiset sillit, silakat ja kotijuusto.

Kristiinalla on mökki saaristossa ja hän kalastaa paljon itse. Lempiraaka-aineekseen Kristiina mainitseekin kalan ja äyriäiset, joista hän loihtii eri maiden ruokakulttuureista inspiroituneita annoksia. Hän myös viljelee omaa kasvimaata ja sienestää lähimetsissä. Hänelle on tärkeää välittää reseptejä ja suvun ruokaperinteitä eteenpäin myös omille lapsilleen ja päästää heidät jo nuorena mukaan keittiöön nauttimaan ruuanlaiton iloista.

Matias, säveltäjä & musiikkituottaja, 30, Espoo

Ravintolat, ruokaohjelmat ja uusien kokkaustekniikoiden opettelu muodostavat Matiaksen ruokaintoilun ytimen. Hän työskentelee musiikin parissa eturivin artistien kanssa ja musiikki on hänelle suuri intohimo, mutta myös ruualla on alati kasvava paikka Matiaksen sydämessä. Hän rakastaa ravintoloissa käymistä ja inspiroituu vierailuistaan suuresti. Myös matkakohteet valikoituvat ruuan pohjalta. Hän on esimerkiksi matkustanut hääpäivänään vaimonsa kanssa Modenaan vain päästäkseen syömään Osteria Francescanaan.

Matias on erittäin paneutunut erilaisten kokkaustekniikoiden opettelemiseen ja hän omistaa mittavan reseptikokoelman. Kun hän innostuu jostain, hän uppoutuu aiheeseen täysillä. Kun pizzainnostus vie mennessään, voi uunissa paistua vuoden sisällä satoja napolilaistyylisiä pizzoja. Matiaksen haave on kokata läheisilleen Michelin-tasoista ruokaa, sillä ruoka on hänelle ennen kaikkea välittämistä.

Niklas, kotitalousopettaja, 30, Mikkeli

Niklas on huumorintajuinen suurperheen kasvatti ja tuore isä itsekin. Ruoka on aina ollut keskeisessä roolissa hänen elämässään ja Niklas tutustui ruuanlaittoon jo varhain autellessaan äitiään keittiössä ja kisaillessaan veljiensä kanssa pihvinpaistossa. Perhe omisti lihatilan ja pöydässä oli usein possunkyljystä. Niklas kokkailee tätä nykyäkin paljon liharuokia. Hän työskentelee kotitalouden opettajana ja hänelle on tärkeää opettaa nuorille tärkeitä keittiötaitoja.

Itse Niklas kertoo kokkaavansa mieluiten ulkona, sillä pihalla pääsee vähemmällä siivoamisella. Ravintoloissa Niklas käy vain harvoin, sillä hän huomaa aterian jälkeen usein ajattelevansa, että tekisi itse parempaa. Niklaksen vahvuus keittiössä onkin hänen rento asenteensa ja itsevarmuutensa. Kysymykseen voittaako hän MasterChefin, Niklas vastaa toteavaan sävyyn: ”todennäköisesti”.

Oscar, myyjä, 22, Helsinki

Oscarille ruoka merkitsee ennen kaikkea yhdessäoloa ja tärkeintä onkin aterian ympärille kokoontuminen. Oscarin juuret ovat puoliksi Suomessa ja puoliksi Dominikaanisessa tasavallassa, mikä heijastuu myös hänen ruuanlaittoonsa; esimerkiksi keittobanaani on tavallinen hedelmä hänen kotikeittiössään.

Oscar ei seuraa juurikaan reseptejä, vaan luottaa keittiössä enemmän omiin vaistoihinsa. Hän kokeilee, maistelee ja muuttaa suunnitelmaansa lennosta tarpeen tullen. Perhe on Oscarille todella tärkeä ja hän on oppinut isältään paljon Dominikaanisessa tasavallassa käytettävistä raaka-aineista ja kokkausmenetelmistä. Myös hänen suhtautumisensa ruokaan sekä yhteisöllisyyden arvostus ovat Oscarin mukaan pitkälti isältä opittuja. MasterChefissä hän haluaa näyttää, että maistuvaa ruokaa voi tehdä monella tavalla eikä ainoastaan kaikista perinteisimpiä menetelmiä noudattaen.

Pietari, tuotepäällikkö, 30, Helsinki

Pietari on panimoalan ammattilainen ja hän kehittelee työkseen uusia makuyhdistelmiä. Myös ruuanlaittajana hän on rohkea kokeilija, joka ei epäröi kokeilla yllättäviä makupareja. Hän on perustanut ystäviensä kanssa baarin Helsinkiin, mutta suuri haave omasta ruokaravintolasta on vielä toteutumatta. Pietari rakastaa Italian ruokakulttuuria, jossa korostuvat raaka-aineiden ja niiden alkuperän kunnioittaminen. Hänen lempiraaka-aineensa on tomaatti, erityisesti San Marzano -lajike.

Eniten Pietari nauttii kokkaamisesta ulkona, oli se sitten grillailua mökillä tai risoton keittelyä laavulla pitkän vaellusretken päätteeksi. Hän kertoo ystävien välillä naureskelevan hänelle, sillä Pietarilla pitää metsäretkelläkin olla mukana puinen leikkuulauta ja kunnon veitset. Pietarin vahvuus on kyky loihtia hyvää ruokaa melko askeettisistakin raaka-aineista. Vaikka tuntuu, että kaapissa ei ole mitään, hetken päästä hän on kuitenkin onnistunut loihtimaan herkullisen aterian vähistä aineksista. Mieluiten Pietari kokkaa jaettavia annoksia isolle porukalle yhdessä nautittavaksi.

Saija, liikuntakeskusyrittäjä, ravintoloitsija, 40, Tampere

Liikunnanohjaajana ja yrittäjänä toimiva Saija on monessa mukana, ja ravintolan osakkaana hän on päässyt askeleen lähemmäs haavettaan siirtyä konttorista keittiön puolelle. Toistaiseksi Saijan päivät kuluvat kuitenkin hallinnollisten tehtävien parissa ja intohimoaan ruokaa kohtaan hän toteuttaa kotikeittiössä sekä matkustamalla ympäri maailmaa ruokainspiraation perässä.

Aasialainen keittiö puhuttelee Saijaa erityisen paljon ja usein hänen lomamatkansa suuntautuvatkin Thaimaahan tai Vietnamiin. Myös lähiruoka on lähellä Saijan sydäntä ja suosikkeja ovatkin erilaiset pitkään haudutetut lohturuuat hänen puolisonsa itse metsästämistä luonnonantimista. Ruuan lisäksi liikunta näyttelee keskeistä roolia Saijan elämässä ja entisenä kilpaurheilijana hän on todella voitontahtoinen. Hän uskoo, että hänen kilpaurheilutaustansa tulee olemaan hänen valttikorttinsa myös MasterChef-keittiössä, sillä välillä keittiö voi Saijan mukaan olla kuin nyrkkeilyrinki.