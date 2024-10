Nämä naiset tavoittelevat Bachelor-Joonaksen sydäntä – kaudella mukana erikoisruusuja

Tänä vuonna Bachelor Suomi -ohjelmassa Joonas, 36, etsii elämänsä rakkautta monien upeiden naisten joukosta. Hänen sydämensä sykkii naiselle, joka on aito, läsnä ja valmis heittäytymään rakkauden syövereihin. Joonas etsii rakkautta Rodoksen saarella.

Uusi kausi tuo mukanaan ainutlaatuisia käänteitä, sillä mukana on kolme erikoisruusua: valkoinen, musta ja liila. Nämä ruusut lisäävät jännitystä ja asettavat Joonaksen ohella myös naiset suurten ja merkittävien valintojen äärelle.

Alkavalla kaudella naisilla on enemmän valtaa kuin koskaan ennen. Vaikka kaikki naiset eivät aina tule toimeen keskenään, jokainen heistä pyrkii voittamaan Joonaksen sydämen.

Kausi huipentuu tuttuun tapaan siihen, kuka saa Joonaksen viimeisen ruusun ja mahdollisuuden jatkaa yhteiseloa hänen rinnallaan.

Bachelor Suomen juontajana on nyt ensimmäistä kertaa Shirly Karvinen. Hän auttaa Joonasta haasteiden keskellä ja toimii naisille henkisenä tukena. Shirlylle he voivat jakaa tuntemuksiaan pitkän ja tunteita herättävän matkan aikana.

Tutustu uuden kauden naisiin:

Ada, 24

Kunnianhimoinen, sosiaalinen ja urheilullinen Ada on Helsingissä asuva yrittäjä ja opiskelija. Rakkauden suhteen Ada haaveilee luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvasta suhteesta, jossa on paljon naurua ja yhdessäoloa. Tulevaisuudeltaan hän toivoo naimisiinmenoa, perhettä ja mahdollisuutta asua osan vuodesta ulkomailla. Joonaksessa Adaa kiehtoo tämän hymyilevä ja maanläheinen luonne.

Benita, 25

Benita on Oulusta kotoisin oleva lastensuojelun ohjaaja. Hän harrastaa ratsastusta, pilatesta ja joogaa ja nauttii rauhallisista kävelyistä. Benita kuvailee itseään rauhalliseksi, avoimeksi, päättäväiseksi ja herkäksi. Benita tarttuu rohkeasti elämän tarjoamiin tilaisuuksiin, ja on esimerkiksi matkustanut yksin Balille joogamatkalle ja osallistunut missikilpailuihin. Rakkauden suhteen Benita arvostaa kunnioitusta, läheisyyttä ja luottamusta ja haaveilee suhteesta, jossa kumppanit työstävät parisuhdetta yhdessä vaikeina hetkinä.

Fanni, 34

Fanni on myyntikonsultti, joka asuu Helsingissä ja Ylöjärvellä. Urheilullinen ja seikkailunhaluinen Fanni harrastaa muun muassa vapaalaskettelua, purjehdusta ja joogaa. Entisenä huipputelinevoimistelijana Fanni on tottunut haasteisiin ja selviytymään vaikeista tilanteista. Hän on asunut ja opiskellut ulkomailla useita vuosia ja viettänyt merkittävän osan elämästään Namibiassa, Etelä-Afrikassa, missä hän perusti voimisteluseuran paikallisille lapsille. Fanni etsii elämänkumppania, jonka kanssa elää vaiherikasta elämää.

Henna, 36

Joensuusta kotoisin oleva Henna asuu Helsingissä ja työskentelee henkilöstöhallinnan kehitystehtävissä. Hän harrastaa kuntosalilla käymistä, juoksua ja maalaamista. Henna ei ollut alun perin harkinnut Bachelor-ohjelmaan hakemista, mutta ystävänsä ilmoittamana innostui asiasta. Henna on oppinut, että jokainen on vastuussa omasta onnestaan, eikä onni voi olla toisista ihmisistä riippuvainen. Hennalle tärkeintä tulevassa parisuhteessa on pysyvyys, turvallisuus ja kyky käydä avoimia, rehellisiä keskusteluja.

Jasmiina, 34

Jasmiina on kotoisin Kouvolasta ja asuu nykyisin Helsingissä. Yrittäjänä työskentelevän Jasmiinan vapaa-aika kuluu lenkkeilyn parissa, ja hän nauttii aktiivisesta elämäntavastaan. Hänen suurin kasvukohtansa elämässä on ollut oman itsetunnon ja arvon löytäminen, mikä on auttanut häntä rakentamaan itselleen toimivan yrityksen. Jasmiinan suurin unelma on löytää toimiva parisuhde, jossa on sekä jännitystä että avoimuutta, ja luoda yhteinen koti, jossa ystävät voivat kokoontua jakamaan hyviä hetkiä.

Linda, 29

Linda on energinen ja utelias nainen, joka elää Helsingissä. Vaikka hän on syntynyt Oulussa, suurin osa hänen elämästään on kulunut Sipoossa. Linda tekee töitä palvelumyyjänä, hänellä on myös joogaopettajan pätevyys, ja tulevaisuudessa hän haaveilee sen hyödyntämisestä. Lindan päivät täyttyvät erilaisista harrastuksista, kuten salitreenistä, ryhmäliikunnasta ja joogasta. Luonnossa oleminen tuo hänelle rauhaa ja voimaa, ja hän arvostaa erityisesti aikaa ystävien ja perheen kanssa. Linda on syvästi kiinnostunut eri kulttuureista, ja matkustelu on hänelle sydämen asia.

Maija, 28

Hyvinkään kasvatti Maija on kenttäpäällikkö, joka asuu nykyisin Helsingissä. Hän on utelias ja innostuva persoona, joka rakastaa tanssia, erityisesti romanttista bachataa. Hänen tavoitteensa on elää monipuolista, merkityksellistä ja kehittävää elämää, jossa jokainen päivä tuo mukanaan uusia oivalluksia. Maija on viettänyt kuusi vuotta sinkkuna, ja vaikka matkaan on mahtunut sydänsuruja, hän on oppinut arvokkaista kokemuksistaan. Hän kaipaa suhdetta, jossa molemmat osapuolet kykenevät olemaan haavoittuvaisia.

Monica, 33

Monica on lastenohjaaja Helsingistä. Vapaa-ajallaan hän nauttii lenkkeilystä, juoksemisesta ja kuntosaliharjoittelusta, sillä hän uskoo fyysisen hyvinvoinnin olevan tärkeä osa onnellista elämää. Monica on avoin, utelias ja empaattinen ihminen, joka nauttii uusien asioiden oppimisesta. Hänen paras piirteensä on kyky kuunnella ja ymmärtää muita. Hän arvostaa rehellisyyttä, ystävällisyyttä ja empatiaa, ja haluaa ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka jakavat nämä arvot.

Niina on markkinointikoordinaattori ja sisällöntuottaja, joka nauttii harrastuksistaan, kuten hiihtämisestä ja vapaalaskusta. Levi on erityinen paikka, sillä siellä hän voi kokea luonnon kauneuden ja haastaa itseään oman harrastuksensa parissa. Luonto on Niinalle tärkeä ja tarjoaa mahdollisuuden rauhoittumiseen. Luonteeltaan Niina on energinen ja sosiaalinen introvertti. Niina pyrkii aina tuomaan iloa ympärilleen.

Nora, 31

Nora työskentelee personal shopperina naisten erikoisalusvaateliikkeessä Helsingissä. Hän nauttii elämästään ja pitää työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa tärkeänä. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat kuntosali, lenkkeily, jooga, akryylimaalaus ja piirtäminen. Nora kuvailee itseään oman elämänsä koomikoksi sekä kiltiksi, suurisydämiseksi ja tunteelliseksi unelmoijaksi. Hänellä on pilkettä silmäkulmassa, eikä hän halua ottaa asioita liian vakavasti. Tulevaisuudessa hän haaveilee onnellisesta elämästä, jossa perhe ja rakkaus ovat keskeisessä roolissa.

Princess, 24

Princess on elokuvaohjaaja Helsingistä ja kuvailee itseään energiseksi ja spontaaniksi, luovaksi sieluksi. Princess pitää matkustamisesta ja uusien ruokien kokeilemisesta. Hän on erittäin positiivinen ja avarakatseinen ihminen, joka oppii jatkuvasti uusia asioita. Hänen suurimpia oppimiskokemuksiaan on ollut ulkomaille muutto. Princess arvostaa rehellisyyttä, avoimuutta ja kohteliaisuutta.

Valeria, 37

Energinen ja itsenäinen Valeria on kynsiteknikko ja kouluttaja Vantaalta, joka rakastaa elämän kauneutta. Hän nauttii ajastaan kuntosalilla sekä maalaamisesta ja lukemisesta. Valeria kuvailee itseään itsevarmaksi, rehelliseksi ja huolehtivaksi ihmiseksi, joka haluaa jatkuvasti oppia uutta ja kehittää itseään. Hän haaveilee matkustavansa ympäri maailmaa elämänkumppaninsa kanssa ja menestyvänsä omassa liiketoiminnassaan. Valeria ei tällä hetkellä halua lapsia, mutta on avoin mahdollisuudelle, jos oikea kumppani tulee elämään.

Venla, 34

Venla on perustason ensihoitaja ja sairaanhoitajaopiskelija Helsingistä. Seikkailunhaluinen nainen on matkustellut peräti 49 eri maassa. Venla kuvailee itseään spontaaniksi, määrätietoiseksi ja herkäksi ihmiseksi, joka on kyennyt uskomaan itseensä ja voittamaan monet elämän haasteet. Hän toivoo voivansa asua ulkomailla ja tehdä työtä sairaanhoitajana sekä haaveilee vähintään kahdesta lapsesta ja koirasta. Venlalle tämä on toinen kerta, kun hän on mukana Bachelor-ohjelmasarjassa, ja hän on nyt kokeneempi kohtaamaan mahdollisen rakkauden.

Belle, 26

Kamerunista kotoisin oleva Belle on lähihoitaja. Vantaalla asuvan Bellen intohimo tanssiin ja liikuntaan näkyy hänen aktiivisessa elämässään. Belle on positiivinen ja päättäväinen nainen, joka on ylpeä äitiydestään, ja hän näkeekin lapsensa kasvatuksen suurimpana saavutuksenaan. Hänen unelmansa ovat vahvasti sidoksissa perheeseen, ja hän toivoo, että tulevaisuudessa hänellä voisi olla jopa 11 lasta.

Marianne, 30

Marianne on projektipäällikkö Helsingistä, joka arvostaa aktiivista ja tasapainoista elämää. Kokkolasta alun perin kotoisin oleva Marianne nauttii vapaa-ajallaan ulkoilusta koiransa kanssa, käy salilla, harrastaa DIY-projekteja ja etsii tasapainoa kiireisen arjen ja omien intohimojensa välillä. Marianne kuvailee itseään empaattiseksi ja optimistiseksi ihmiseksi, joka heittäytyy helposti uusiin kokemuksiin.