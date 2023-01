Tässä ovat uudet Bachelorit! Juontajana jatkaa Mikko Parikka

Tutustu Bacheloreihin!

Anton on parantumaton romantikko, joka etsii ajatonta rakkautta. Sellaista rakkautta, jota nähdään vanhoissa elokuvissa ja unelmissa – vintage love. Antonin suurin haave on ydinperhe, kumppanuus upean vaimon kanssa, sekä lapset. Anton on ultimaattinen unelmavävy: hänelle tärkeää on toisten huomiointi, käytöstavat ja että kaikilla on hyvä olla. Sulavapuheinen Anton löytää aina keinon saada hymyn toisen kasvoille. Ulkonäöllisesti pitkä, tumma ja komea vetoaa moneen. Anton on klassinen herrasmies, joka kestää aikaa. Turvallinen kumppani.

Sami on 26-vuotias Kalliossa asuva luova yrittäjä tapahtuma-alalla. Sami on seikkailija niin elämässä kuin naisten suhteen – jatkuva pilke silmäkulmassa. Vapaa-aikansa Sami viettää ystäviensä kanssa Kalliossa tai matkustaen ja etsien merkityksellisiä kohtaamisia ja elämyksiä. Tyyliltään Sami on boheemi, pitkä ja vaalea. Sami hurmaa naisen intensiivisellä katseellaan ja sujuvalla huumorintajullaan ja nuoresta iästä huolimatta hänellä on keinonsa saada naisten sukat pyörimään. Sami on one of a kind -mies, joka ei tule toista kertaa vastaan.