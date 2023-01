Tässä ovat Bachelor Suomi -ohjelmassa rakkautta etsivät naiset. 

MTV:llä tiistaina 7.2. alkava Bachelor Suomi vie meidät jälleen rakkauden matkalle.Mikko Parikan juontamassa ohjelmassa seuraamme kahta poikamiestä, Sami Toiviaista ja Anton Aaltosta, jotka tapaavat toinen toistaan upeampia naisia. Naiset pääsevät tutustumaan molempiin miehiin ja heillä on valta valita, kumpi miehistä kiinnostaa enemmän. Naisilla on mahdollisuus hyväksyä ruusu joko molemmilta tai vain heitä enemmän kiinnostavalta Bachelorilta.

MTV Katsomossa tiistaina 7.2. alkavassa Bachelor: Ruusun jälkeen -keskusteluohjelmassa puheenvuoro on naisilla. Ohjelmassa sanotaan mitä jäi sanomatta ja vaaditaan selitykset katsojia askarruttaviin kysymyksiin. Saamme myös kuulla, mitä kauden aikana pudonneet naiset ajattelivat jäätyään ilman ruusua, ja mitä heille kuuluu nyt. Kaudella tulemme näkemään myös tuttuja kasvoja viime kaudelta!

TUTUSTU OHJELMAN NAISIIN:

Johanna, 33, Turku

Positiivinen, sporttinen ja sanavalmis Johanna on valovoimainen persoona, joka jää ihmisten mieliin. Johanna on intohimoinen valokuvaaja ja hän ilmaisee itseään kuvien kautta. Omien sanojensa mukaan Johannalla on kaikki muut onnen avaimet kasassa – vain romanttinen rakkaus puuttuu. Määrätietoinen Johanna etsii kypsää ja itsensä kanssa sinut olevaa miestä, joka tietää mitä haluaa. Johannalle tärkeintä elämässä on hänen oma tyttärensä.

Emma, 24, Lappeenranta

Loviisasta kotoisin oleva Emma asuu nykyisin Lappeenrannassa, missä hän opiskelee fysioterapeutiksi. Emma on luonteeltaan empaattinen ja välitön, eikä hän stressaa turhista. Maanläheisen Emman kanssa on helppo jutella ja hän on hyvä kuuntelija. Emma toivoo löytävänsä vierelleen spontaanin kumppanin, joka osaa elää päivä kerrallaan, eikä ole turhan tosikko. Unelmien mies olisi komea, hyväntuoksuinen ja kohtelias herrasmies. Emmalle on tärkeää, että mies on kiltti ja läsnä oleva.

Miili, 28, Helsinki

Miili on lumoava energiapakkaus, joka tykkää touhuta ja olla menossa koko ajan. Juttuja ja luonnetta tällä naisella riittää, eikä hiljaisia hetkiä Miilin kanssa tule. Aktiivista elämää viettävä Miili toivoo löytävänsä rinnalleen kumppanin, joka pysyisi hänen vauhdissaan mukana. Miili toivoo tapaavansa huumorintajuisen miehen, joka saisi hänet nauramaan. Miili on järkinainen, joka hurmataan fiksulla otteella, pilke silmäkulmassa. Suoraa puhetta arvostava Miili pitää ihmisistä, jotka seisovat sanojensa takana.

Henna, 27, Helsinki

Aurinkoinen Henna on juuri saanut käsikirjoittajan opinnot valmiiksi. Taiteellisesti lahjakas Henna rakastaa laulamista ja tekee omaa musiikkia. Vaikka Hennan elämä on hektistä ja kunnianhimoiset tavoitteet pitävät hänet jatkuvasti liikkeellä, puuttuu rinnalta joku, jonka kanssa jakaa arkea. Luova Henna kaipaa vierelleen karismaattista ja kypsää oman tiensä kulkijaa, joka uskaltaa ottaa riskejä. Luonteeltaan Henna on ystävällinen ja aikaansaava.

Heidi, 28, Eurajoki

Heidi on sydämellinen, puhelias ja avulias persoona, joka haaveilee avioliitosta ja kotiäitiydestä. Hänen unelmansa on saada olla lasten kanssa kotona välillä vapaaehtoistöitä tehden. Tällä hetkellä Heidi nauttii työstään perheohjaajana lastensuojeluyksikössä, sillä näin hän saa auttaa muita ihmisiä. Heidi tykkää lähtökohtaisesti tummista ja aktiivisista miehistä. Empaattisesta Heidistä löytyy myös räväkkä puoli.

Nea, 24, Helsinki

Nea on rohkea ja rempseä pohjoisen leidi, joka ei koskaan jää sanattomaksi. Ravintola-alalla työskentelevä Nea on toiminut esihenkilönä isoillekin tiimeille, eikä pelkää ottaa vastuuta missään tilanteessa. Nea haaveilee tulevaisuudessa alan opettamisesta sekä tasaisesta elämästä omakotitalon, asuntolainan, koiran ja ihanan miehen kera. Nea ei ole vielä koskaan ollut rakastunut, mutta nyt hän on valmis antamaan rakkaudelle mahdollisuuden. Valloittava Nea toivoo tapaavansa karismaattisen, puheliaan ja hauskan miehen.

Minna, 27, Joensuu

Minna on perheestä ja matkustelusta haaveileva nainen Joensuusta. Hän lähtee kaikkeen helposti mukaan ja tutustuu mielellään uusiin ihmisiin, mutta päästää vain harvat oikeasti lähelleen. Parisuhteessa Minna kokee olevansa voimakas kumppani ja hän toivoo yhtä vahvaa luonnetta myös rinnalleen. Minna on huolehtivainen, intohimoinen ja tarvittaessa tulinen: hän ottaa omansa ja on valmis myös taistelemaan sen puolesta. Minnaan vetoaa aktiivinen ja tilanteet haltuun ottava mies, jolla on kiltti luonne.

Fanni, 26, Tampere

Fanni on juuri diplomi-insinööriksi valmistunut elegantti lady Tampereelta. Älykäs ja harkitseva Fanni kokee pärjäävänsä hyvin yksin, mutta hän ei pistäisi pahitteeksi, jos rinnalle löytyisi sopiva kumppani. Fanniin vetoavat itsevarmat miehet, jotka osaavat pitää hauskaa, eivätkä ota elämää liian vakavasti. Järki päässä, hyvät käytöstavat, luottamus ja avoimuus ovat Fannille tärkeitä asioita. Fanni kaipaa rinnalleen aktiivista, keskustelutaitoista ja urheilullista miestä.

Lotta, 27, Jyväskylä

Lotta on tradenomi, joka toivoo olevansa ulevaisuudessa moderni nomadi: etätöitä palmujen alla ja matkustelua, ilman maantieteellisiä rajoja. Taustalla Lotalla on pitkiä parisuhteita ja suuria oivalluksia siitä, mitä hän elämältään ja ihmissuhteiltaan haluaa. Viimeisimmän eron jälkeen Balille karannut Lotta on käsitellyt nyt huolella edellisen suhteen ja valmis rakastumaan. Vierelleen hän toivoo löytävänsä yhtä energisen miehen, joka jakaa seikkailuhenkisyyden ja vapaudenkaipuun aatteet.

Asta, 29, Tampere

Asta on suorapuheinen seikkailija, joka hakee nopeatempoisuutta ja vaihtelevuutta elämäänsä. Asta haluaa, että potentiaalisen kumppanin kanssa löytyy helposti yhteinen sävel. Näyttävälle Astalle on tärkeää, että mies pysyy hänen ajatuksenjuoksussaan mukana. Asta kaipaa vierelleen rentoa miestä, joka ei ota asioita liian vakavasti. Syvälliset keskustelut ei ole Astan juttu, vaan enemmänkin hyvä meininki. Äksöniä saisi olla aina, sillä Asta kammoksuu tylsyyttä.

Wera, 22, Tampere

Wera on rento ja rempsee nainen Tampereelta, jolta löytyy hauskoja letkautuksia jokaiseen tilanteeseen. Sitoutumiskammosta aiemmin kärsinyt Wera on usein päätynyt kavereiden terapeutiksi parisuhdeasioissa, eikä sitä oikeaa ole tahtonut löytyä naisen itsensä rinnalle. Kammot alkavat kuitenkin olla taaksejäänyttä elämää ja hakujalka miehen löytämisessä vipattaa ja kovaa! Wera haaveilee pitkästä miehestä, jolla on nallekarhun piirteet: tummat hiukset, sympaattiset silmät ja ihana hymy.

