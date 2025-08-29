Unelmahäät-sulhanen on kuollut – häitä tanssittiin vuonna 2023

Unelmahäät-tähti on kuollut
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Unelmahäät-ohjelmasta tuttu Mika Leinonen on kuollut.

Unelmahäät-ohjelmassa nähty Mika Leinonen on kuollut. Leinonen kuoli keskiviikkona 27. elokuuta. Hän oli kuollessaan 43-vuotias.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Leinosen puoliso vahvistaa asian lehdelle.

Unelmahäät-pari tapasi toisensa vuonna 2015 ja häitä tanssittiin televisiossa vuonna 2023.

Unelmahäät-sarjassa seurataan tavallisten suomalaisparien häävalmisteluja, sekä hääjuhlia. Suosikkisarja on pyörinyt televisiossa vuodesta 2005. Ohjelma oli alkuperäiseltä nimeltään Satuhäät.

