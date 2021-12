Tässä ovat Suomen suosituimmat autot vuonna 2021 – ykkönen aivan omassa luokassaan

Autokaupan vuosi alkaa olla jo pitkälti taputeltu, sillä joulua edeltävät viikot ovat olleet perinteisesti automyynnin hiljaisimpia aikoja. Pyhät myös vähentävät liikkeiden aukiolopäiviä, olkoonkin, että netissä tehtyjen kauppojen osuus on kasvussa.

Tammi-marraskuun ensirekisteröintitilastot antavat jo hyvän käsityksen siitä, mitä autoja suomalaiset ovat tänä vuonna ostaneet, vaikkakin rekisteröinnit laahaavat aina jäljessä auton tilauksesta ja kaupan päättämisestä. Viive on vieläpä venynyt tänä vuonna, kun toimitusajat ovat pitkittyneet teollisuuden komponenttipulan vuoksi.

Perinteisesti vuodenvaiheessa ostettujen autojen kilvittämistä on myös lykätty tammikuulle, jotta rekisteröintipäivä on saatu uuden vuoden puolelle. Tosin tämä niin sanottu tammikuuilmiö on viime vuosina hiukan heikentynyt.