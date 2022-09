SM-liigaan saapui useita kovan luokan nimiä – asiantuntijalta kovat ylistykset Kärppien uusvanhalle tähdelle

Jääkiekon SM-liigassa nähdään nyt kovan luokan paluumuuttajia. Alkukaudella esillä on ollut muun muassa Steve Moses. C Moren studiossa käytiin läpi kovimpia nimiä, jotka palasivat nyt liigaan. Mukana on muun muassa Kärppien tähtisentteri Joonas Kemppainen, josta asiantuntija Ari Vallin sanoo painokkaat sanat. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.