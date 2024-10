Tässä ovat seitsemännen Tanssii Tähtien Kanssa -liven kappaleet ja tanssilajit

Seitsemännessä Tanssii Tähtien Kanssa -livelähetyksessä hypätään musikaalien maailmaan. Tanssijat pääsevä parinvaihtoviikon jälkeen takaisin oman tutun parin hellään syleilyyn tanssimaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Isaac & Kastanja / Jive

What I've Been Looking For - Disney, Ryan, Sharpay Evans

Arja & Valtteri / Quickstep

A Spoonful of sugar - Julie Andrews

Niina & Sami / Rumba

I'd be surprisingly good for you - Madonna, Jonathan Pryce

Gogi & Kia / Wiener

Tightrope - Michelle Williams

Bess & Marko / Wiener

Cabaret - Liza Minnelli

Mika & Liisa / Paso

The Phantom of the opera - Andrew Lloyd Webber, Gerard Butler, Simon Lee

Linnea & Anssi / Cha cha cha

Money, Money, Money - Christine Baranski, Julie Walters, Meryl Streep