Tässä ovat tulevan Myyrä-kauden kilpailijat

Myyrä palaa kolmannen tuotantokauden jaksoin. Ohjelmassa 10 julkisuudesta tunnettua persoonaa suuntaavat juontaja Roope Salmisen johdolla maailmalle elämänsä seikkailuun!

Kilpailijoiden tavoitteena on kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin ratkomalla tehtäviä, jotka vaativat älyä, taktikointikykyä sekä fyysistä taituruutta. Luvassa on tehtäviä niin kaupunkien hektisillä kaduilla, vuorten huipuilla kuin keskiaikaisessa linnassakin.

Yksi kilpailijoista on kuitenkin myyrä, joka heittää kapuloita ryhmän rattaisiin. Myyrän tavoitteena on pitää porukan voittopotti mahdollisimman pienenä, jäämättä itse kiinni. Seikkailu etenee ja voittopotti kasvaa, mutta lopulta vain yksi heistä voi voittaa kertyneen potin itselleen.

Kilpailijat tekevät kauden mittaan myyrätestejä, joissa kysytään kysymyksiä mystisen myyrän henkilöllisyyteen ja tekemisiin liittyen. Se osallistujista, joka on havainnoinut kanssakilpailijoitaan heikoimmin ja on veikkauksissaan kauimpana totuudesta, joutuu lähtemään aina kotimatkalle.

Pelin edetessä porukka pienenee ja finaalissa jäljellä on enää kolme kilpailijaa. Se, joka pääsee parhaiten selville Myyrän henkilöllisyydestä, voittaa lopulta koko kertyneen voittopotin itselleen. Finaalissa paljastuu myös, kuka on kanssakilpailijoita ovelin keinoin huiputtanut myyrä!

Myyrä: Johtolangat pureutuu jakson tapahtumiin mtv-palvelussa

Uutuutena tällä kaudella myyrän etsintää jatketaan jokaisen jakson yhteydessä mtv-palvelussa vakiokommentaattorin ja vierailevien tähtien voimin Myyrä: Johtolangat -ohjelmassa. Ohjelmassa Salmisen kanssa tuoreimman jakson tapahtumia analysoi edellisen tuotantokauden myyrä Mikko ”Pyhimys” Kuoppala. Mikon tavoitteena on päästä myyrän jäljille. Hän kerää jaksoista poimimansa johtolangat vihjeseinälle, johon kauden edetessä kerääntyy enemmän ja enemmän vihjeitä myyrän henkilöllisyydestä.

Pääohjelmasta pudonneet kilpailijat ja muut asiantuntijat tulevat avaamaan kyseisen jakson tapahtumia oman ainutlaatuisen kokemuksen kautta. Samalla saadaan sisäpiirin tietoa siitä, kuka myyräili jaksossa eniten. Viimeisessä jaksossa selviää, ovatko Mikon myyräveikkaukset osuneet oikeaan vai onko johtolankoja tulkittu täysin väärin.

Tässä ovat uudet Myyrä-kilpailijat!

Pete Lattu

Näyttelijä Pete Lattu on suurelle yleisölle tuttu Salatut elämät -sarjan Kalle Laitelan roolista, mutta hän on näytellyt myös muun muassa Kansallisteatterissa sekä tehnyt pienempiä elokuvarooleja. Monipuolinen mies on ollut Porvoon kaupunginvaltuutettu kaudella 2017–2021. Nykyään Pete toimii varavaltuutettuna.

Pete kokee vahvuudekseen sen, että hän on tarkkaavainen ja osaa lukea tilanteita ja ihmisiä. Hän kuvailee itseään hieman hitaasti lämpeneväksi ja hiljaiseksi. Vaikka Pete on helposti syrjään vetäytyvä, hänestä kuoriutuu hauskuuttaja tilanteen rentoutuessa. Hän ei kuitenkaan mielellään hakeudu johtavaan asemaan ryhmässä.

Pete ei ilku muita ja vaikuttaa vilpittömältä tilanteessa kuin tilanteessa. Näyttelijänä hän on kuitenkin tottunut esittämään erilaisia rooleja. Se voikin olla hänen valttinsa kilpailussa.

Pete myöntää olevansa yllättävän kilpailuhenkinen tosipaikan tullen. Tästä syystä hän on mielellään mukana vain sellaisissa peleissä, missä hän on hyvä.

– Olen valmis mihin tahansa seikkailuihin. Mitä reippaampaa, sen parempaa! En ole mikään sudokun ratkoja, mutta en pelkää mitään tehtäviä. Extremeä saa olla! Pete julisti ennen reissuun lähtöä.

Hän ei koe olevansa mikään urheilija, mutta kertoo jaksavansa juosta milloin tahansa 10 kilometriä, vetää 10 leukaa, pyöräillä 100 kilometriä ja sukeltaa 50 metriä.

Pia Penttala

Suomalaisille Supernannyn roolista tuttu Pia Penttala luonnehtii itseään sosiaaliseksi ja empaattiseksi tiimipelaajaksi, joka ei jää sanattomaksi. Hän saattaakin yllättää ja sivaltaa paikoin aika napakoillakin kommenteilla. Ammatiltaan Pia on erityistason psyko- ja perheterapeutti. Hän onkin työskennellyt suomalaisten perheiden hyvinvoinnin parissa yli 30 vuotta. Harrastuspuolelta erityisen tärkeä Pialle on oma hevonen.

Omassa työssään Pia on tottunut havainnoimaan muita. Tämä auttaa ryhmän dynamiikan aistimisessa, ja samalla saa vinkkejä kanssakilpailijoista. Pia uskoo vahvuutensa olevan se, että hän on todella positiivinen perusluonteeltaan ja pitää erilaisista ihmisistä. Hän kokee omaavansa myös jäätävän hyvän stressinsietokyvyn.

Pia kuvailee itseään järjettömän kilpailuhenkiseksi. Kotona häntä ei edes kovin helposti haluta mukaan peleihin. Pahimmillaan tähän supernannyyn iskee sellainen kilpailuhulluus, että hän saattaa jopa sortua huijaamaan voittaakseen pelin.

Pia on noin vuoden ajan treenannut monipuolisesti lihaskuntoa ja kestävyyttä ja hän uskoo, että hänen fysiikkansa kestää hyvin haasteet. Onpa hänellä yksi erityisominaisuuskin.

– Veressäni on tavallista enemmän happea, eli olen härkämäisen vahva ja kestävyysurheilijan tyyppinen.

Eniten Pia odottaakin Myyrässä itsensä likoon laittamista sekä pari- ja joukkuetehtäviä.

Miska Haakana

Myyrä-kisaaja Miska Haakana.

Monipuolinen sisällöntuottaja Miska Haakana on tubettaja, näyttelijä, muusikko ja tv-persoona. Miska aloitti tubettamisen vuonna 2011 ja musiikin teon vuonna 2015. Hän on julkaissut oman tuotantonsa lisäksi Latinobängeri-kappaleen ja musiikkivideon Meiju Suvaksen kanssa vuonna 2020. Miska on ehtinyt niittää menestystä tosi tv -ohjelmissa, sillä hän voitti 2019 Selviytyjät Suomi -kilpailun toisen tuotantokauden ja sijoittui toiseksi Masterchef VIP -ohjelmassa vuonna 2021. Miska näyttelee pääroolia Pohjolan Satoa -elokuvassa, joka tulee ensi-iltaan keväällä 2022.

Vahvuudekseen Miska nimeää psykologisen pelin ja hän uskoo pärjäävänsä hyvin kilpailutilanteissa. Hän pitääkin itsensä taitavasti poissa valokeilasta, vaikka on selvästi kartalla kilpailun tilanteista. Miska myöntääkin, että hän on hyvä esittämään tyhmempää kuin oikeasti on.

Miska kuvailee heittävänsä usein läppää, mutta hän ei kuitenkaan ole porukan äänekkäin. Pelimoodiin uppoutuminen ja pelkästään siihen keskittyminen on Miskalle helppoa. Hän odottaakin innolla mahdollisuutta päästä hämäämään muita.

– Haluan päästä siihen tunteeseen, että epäilee kaikkia ja pääsee oikeasti pelaamaan!

Tämä eloisa peluri lupaa kuitenkin, ettei ota asioita liian tosissaan, vaan suhtautuu tilanteisiin jopa vähän kieli poskella. Miska vannoo kuntonsa puolesta kestävyyttä vaativissa tehtävissä, mutta painojen nosto jää kyllä jollekin toiselle hoidettavaksi. Matemaattiset pulmat eivät miehen omien sanojen mukaan luonnistu ollenkaan.

Olli Herman

Rockmuusikko Olli Herman on Reckless Love -bändin laulaja, mutta hän on osallistunut myös muun muassa Tähdet, tähdet ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmiin sekä tehnyt sijaisuuksia englannin opettajana.

Reckless Lovelta ilmestyy maaliskuussa uusi levy vuosien tauon jälkeen. Levyn valmistelun ohessa Olli on saanut jännittää suurta ja odotettua elämänmuutosta, sillä hänestä tuli isä helmikuussa. Olli ei pidä itseään kilpailuhenkisenä, vaan erittäin tilanteisiin mukautuvana. Valoisan olemuksen omaava Olli reagoi asioihin usein hymyllä tai naurulla, mikä saattaa joskus ärsyttää joitakin.

– Oma pinna ei pala häviöstä, eikä ainakaan kovin pahasti mene tunteisiin. Olen enemmän tiimipelaaja kuin yksilökisaaja.

Joviaalista luonteestaan huolimatta, Olli osaa pelata röyhkeästi. Hän myöntääkin mieluummin voittavansa pienen potin kuin häviävänsä ison. Siviilielämässä Ollilla ei ole tirkistelynhalua, vaan hänestä on parasta pitää huolta omista asioista. Myyrässä hän aikoo kuitenkin terävöittää uteliaisuuttaan päästäkseen selville kilpakumppaneiden sielunmaisemasta.

Olli harrastaa nykyisin lähes päivittäin kuntourheilua tavoitteellisen treenin sijaan, jotta jaksaisi töissä paremmin. Kuntonsa puolesta hän ei ole huolissaan. Ahtaat ja korkeat paikat sen sijaan kammoksuttavat.

– Mulla on Harrikka ja moottoripyöräily on lempihommaa. Sitä ja kaikkea muutakin menopeleihin liittyvää olisi hienoa kokea kilpailussa.

Ilona Ylikorpi

Someammattilainen, vaikuttaja Ilona Ylikorpi on paitsi ryhmän kuopus, myös mukana ensimmäisessä tv-kilpailussaan. Hän aloitti tubettamisen vuonna 2013, ja työskentelee nykyään somen parissa alustoinaan YouTube, Instagram ja TiktTok. Ilona on nähty myös Coca Colan sosiaalisen median kanavan Coke-TV:n juontajana.

Railakkaan naurun omaava Ilona tulee kaikkien kanssa toimeen ja hän uskoo hyvän fiiliksen luomisen olevan hänen valttinsa. Jos joku näkee Ilonan Myyrässä hajamielisenä säätäjänä, on muistettava tämän olevan kuitenkin fiksu bisnesnainen. Tästä roolileikistä on neidolle hyötyä kisan edetessä.

Ilona toivoo fyysisyyttä ja nopeatempoista tekemistä, jossa adrenaliini virtaa. Hänellä on kuitenkin muutamia kammoja, jotka asettavat rajoitteita. Ilona toivoo selviävänsä Myyrässä ilman vesitehtäviä, mutta myös hypyt korkealta ja ahtaat paikat saavat aikaan kylmät väreet. Ilona nauttii kilpailemisesta ja innostuu helposti kaikesta uudesta.

– Minulla on tosi hyvä intuitio ja olen hyvä pelaamaan, joten itselläni on jopa itsevarma fiilis! Katsotaan, kostautuuko se sitten tositilanteessa, Ilona nauraa.

Veeti Kallio

Näyttelijä-muusikko Veeti Kallio on porukan seniori ja häneltä löytyy omien sanojensa mukaan monta kisassakin hyödyllistä ominaisuutta. Näitä ovat ahkeruus, onnellisuus ja taitavuus. Veeti on tunnettu useista eri bändeistä, teatterirooleista ja televisioesiintymisistä. Hän on musisoinut muun muassa bändeissä Leningrad Cowboys, Veeti & Elastic Family, Veeti & Kallio Horns ja Veeti & The Velvets. Veeti on myös esiintynyt useissa eri teattereissa.

Kilpailemiseen hän suhtautuu niin, että jos etukäteen lähtee voittamaan, niin häviää. Tästä syystä Veeti aikookin ottaa rennosti ja tehdä parhaansa.

– Minua ei kiinnosta elämän sisällä olevien kilpailujen voittaminen, vaan minua kiinnostaa voittaa elämässä.

Veeti myöntää olevansa rauhallinen ja hän antaakin mielellään tilaa muille. Hän tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa, mutta viihtyy yksin. Veeti on hiljainen, jopa mystinen persoona, joka heittää korkealentoisia kommentteja sopiviin väleihin. Tämän vuoksi hänestä on välillä vaikea saada otetta. Voisiko tämä olla hänen etunsa pelissä?

Juonittelu ei sovi Veetin tyyliin ja hän uskoo, että kilpailussa on paras olla luottamatta kehenkään muuhun kuin itseensä. Rauhallisuus on piirre, joka mietityttää Veetiä tehtävien osalta.

– Olen niin hidas, että toivottavasti ei mitään kamalan nopeita tule, että saa paneutua asioihin.

Myös korkeat paikat ovat Veetille myrkkyä, näissä tilanteissa jalat menevät aivan hyytelöksi.

Dan ”Uniikki” Tolppanen

Muusikko Dan Tolppanen tunnetaan paremmin Uniikkina, joka tuli ihmisten tietoisuuteen suositusta Kapasiteettiyksikkö-bändistä. Hän on yksi Rähinä Recordsin perustajista ja omistajista. Uniikin ensimmäinen soololevy ilmestyi vuonna 2005 ja viimeisin vuonna 2015. Hänet on aiemmin nähty televisiossa muun muassa Diili- ja Fitnesspäiväkirjat-ohjelmissa. Uniikki julkaisi viime vuonna omaelämäkerran.

Räppäri luonnehtii itseään kiltiksi, luotettavaksi ja persoonalliseksi. Hän on sosiaalinen ja tulee yleensä kaikkien kanssa toimeen, vaikka epäaidot ihmiset ärsyttävät häntä. Yleisesti ottaen hän pitää itseään hyvin rehellisenä, mutta pelissä ei haittaa pelata kunnolla. Dan uskoo pärjäävänsä Myyrässä hyvin, sillä hän on vahva henkisesti sekä fyysisesti. Hän treenaa useita eri lajeja useita kertoja viikossa.

– Olen toki pienikokoinen, mikä saattaa olla joissain tehtävissä haitaksi. Olen hyvä tulkitsemaan kaavoja ihmisten käyttäytymisessä, eli ihmistuntemus on kohdillaan.

Haasteikseen Uniikki nimeää korkean paikan kammon sekä sen, että hän on huono uimaan.

Uniikki tietää olevansa voitontahtoinen, mutta nykyään hän osaa käsitellä tappioita ja pitää pään kylmänä. Siitä huolimatta hän ei koskaan lähde ’vain kattelemaan’, vaan voitto on aina tavoitteena.

Kisakokemusta Uniikki on viimeksi hakenut crossfitissä. Hän on myös pokerin puoliammattilainen, mikä sekin on hyvin kilpailuhenkistä. Siinä Uniikki on oppinut analyyttisyyttä ja matemaattisuutta, joista on varmasti hyötyä Myyrässä. Tämä taitava pelaaja ei tee itsestään numeroa, mutta tuntuu silti välillä ohjailevan tilanteita, vaikka pysyykin kiltisti taustalla.

Ilona Chevakova

Ilona Chevakova on näyttelijä, joka tiedetään parhaiten Salatut elämät -sarjan Sabrina Mustavaaran roolista. Ilona on tehnyt töitä näyttelijänä, ääninäyttelijänä, laulajana ja tanssijana.

Kilpailijana hän on periksi antamaton ja ovela. Ilona on ollut kunnianhimoinen ja määrätietoinen lapsesta saakka ja tottunut kilpailemaan.

– Mietin usein eri vaihtoehtoja ja taktikoin, enkä lähde tekemään asioita ensimmäisen ajatuksen perusteella. Koitan saada kiinni muiden ajatuksista.

Ilona C onkin aggressiivinen ja kova pelaaja, joka haastaa kaikkia ja koko ajan. Silti hänelle on tärkeää, että huumori on aina mukana, liian vakavaa ei saa olla. Silloin tulee myös onnistumisia, kun ei ota asioita liian vakavasti.

Ilona pelkää montaa asiaa hieman, mutta varsinaisia fobioita hänellä ei ole. Ällöttävien asioiden syöminen olisi ehdottomasti kamalampaa kuin hurjan tempun tekeminen. Hän on kuitenkin valmis menemään pelkojaan päin.

Ilona toivoo, että tehtävät olisivat fyysisiä ja vaatisivat kokonaisvaltaista heittäytymistä. Esimerkiksi ratsastus tai benjihyppy olisivat hienoja haasteita hänen mielestään. Hän ei niinkään välitä aivopähkinöistä. Ilona luottaa, että hänen kuntonsa riittää ja siinä auttaa hänen ensimmäinen ammattinsakin, joka on tanssija.

Markus Pöyhönen

Markus Pöyhönen muistetaan vuosituhannen alun pikajuoksulupauksena, seksikkäin mies -äänestysten kärkipaikalta sekä erilaisista tosi tv -ohjelmista.

Lopetettuaan aktiiviuran pikajuoksijana Markus on toiminut muun muassa yritysvalmentajana. Hän on tehnyt erilaisia urheiluvalmennuksia, koululaisten valmennusta sekä joukkuevalmennusta myös jääkiekon puolella. Näiden lisäksi Markus on työskennellyt taukoliikuntasovellusten parissa.

Markus uskoo, että hänelle sopivimmat tehtävät liittyvät voimaan ja nopeuteen. Tilanteesta riippuen myös ongelmanratkaisut voisivat olla mielenkiintoisia.

– Keskittymiskykyni vaihtelee tosi paljon ja joskus mieli voi lähteä harhailemaan. Saatan myös olla vähän kankea”, Markus kertoo heikkouksistaan.

Hän toivoo monipuolisia kokemuksia, mutta ei käärmeitä eikä mielellään korkeita paikkojakaan, joista hän vielä nuorempana piti. Huonoksi häviäjäksi Markus ei tunnustaudu, mutta epäoikeudenmukaisuus ja huijaaminen saattavat saada tämän muuten rauhallisen ja hyvän fiiliksen nimeen vannovan miehen kiehahtamaan. Hän saattaa harmistua yllättävissä tilanteissa ja näyttää helposti ärsytyksensä. Mutta onko miehen pinna aidosti näin lyhyt vai onko se osa roolia, jonka Markus on luonut Myyrään?

Sabina Särkkä

Sabina Särkkä tuli julkisuuteen vuoden 2012 Miss Suomen ensimmäisenä perintöprinsessana. Sittemmin hän on esiintynyt useissa tosi tv -ohjelmissa. Nykyään mallina ja sisällöntuottajana työskentelevä Sabina lukeutuu seuratuimpiin misseihimme ja hänellä on Instagramissa yli 82 000 seuraajaa. Sosiaalinen media on hänen pääasiallinen työnsä.

Sabina on entinen kilpavoimistelija ja kilpailuhenkisyys näkyy hänessä vahvasti. Hän pyrkii elämässä usein täydellisyyteen ja ottaa rohkeasti vastaan uusia haasteita. Toisaalta, jos asiat eivät mene nappiin, hänen temperamenttinsa saattaa aiheuttaa tunnemyrskyn.

Joukkueessa Sabina kuvailee olevansa reilu ja helposti lähestyttävä - tiimipelaaja, joka yleensä kokee olevansa hyvin pidetty ryhmän jäsen impulsiivisuudestaan huolimatta. Sabina hyötyykin sosiaalisista taidoistaan kisassa, sillä hän saa jatkuvasti tietoa muilta.

Sabina toivoo, että edessä on paljon urheilullisia tehtäviä, sillä hän on hyvässä fyysisessä kunnossa ja urheillut koko elämänsä. Voimistelutausta on tuonut ketteryyttä, lumilautailu tasapainoa ja purjehtimisen myötä myös solmujen tekeminen luonnistuu. Sabina kehuu, että hänellä on myös valokuvamuisti.

Rajoittavana tekijänä Sabina pitää ahtaan paikan kammoaan. Korkeat paikat eivät tuota tälle hurjapäälle ongelmia, mutta benjihyppyyn hän ei pää edellä suostuisi. Muuten Sabina ei pelkää haastaviinkaan tilanteisiin joutumista.

– Olen eräillyt ja ollut luonnossa paljon enemmän kuin luullaan. Olen poikatyttö, joka uskaltaa liata kätensä, hän kuvailee.