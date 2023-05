Tässä ovat Käärijän tanssijat – mukana kaksinkertainen Tanssii Tähtien Kanssa -voittaja

Suomen euroviisuedustaja Käärijän esityksessä nähdään pinkkeihin asuihin sonnustautuneet tanssijat, jotka ovat Suomen huippua. MTV Uutiset esittelee ennakkosuosikiksi nousseen Käärijän ihastuttavat tanssijat.

Katri Mäkinen

Katri Mäkinen on tuttu muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta, jossa hän on toiminut tähtiopettajana jo usean vuoden ajan. Mäkinen voitti ohjelman vuonna 2014 parinsa laulaja Pete Parkkosen kanssa ja uusi voittonsa vuonna 2018 nyrkkeilijä Edis Tatlin kanssa. Mäkinen toimii tanssinopettajana ja on esiintynyt lukuisten artistien taustatanssijana. Mäkinen seurustelee jalkapallovaikuttaja Aki Riihilahden kanssa.

Etel Röhr

Etel Röhr on nähty Uuden Musiikin Kilpailussa jo usean vuoden ajan tanssijana. Hän on ollut Euroviisuissa kerran aiemminkin, sillä vuonna 2019 Röhr nähtiin tanssijana Daruden euroviisuesityksessä Tel Avivin viisulavalla. Röhr on esiintynyt myös Suomen kansallisoopperassa, sekä Wienin oopperan Carmenissa. Hän on kihloissa muusikko Samu Haberin kanssa.

Jesse Wijnans

Hollantilainen Jesse Wijnans on pitkän linjan esiintyjä. Hän on työskennellyt Suomessa tanssijana useissa eri produktioissa, kuten The Voice Of Finland -ohjelmassa. Hänet on nähty muun muassa laulaja Krista Siegfridsin tanssijana, sekä useaan otteeseen UMK:ssa. Wijnans työskentelee kotimaassaan niin tanssijana kuin mallinakin.

Matti Myllyaho

Vaasalainen Matti Myllyaho on ollut mukana Uuden Musiikin Kilpailussa jo usean vuoden ajan. Hänet on nähty niin tanssijana kuin työskentelemässä UMK:n tuotantotiimissä. Myllyaho on esiintynyt artistien taustajoukoissa, sekä Helsingin kaupunginteatterin supersuosion saavuttaneessa Priscilla-musikaalissa. Ennen viisutöitään Myllyaho työskenteli muun muassa Los Angelesissa Suomen pääkonsulaatissa. Hän on myös SM-tason uimari.

Lisäksi Käärijän taustajoukoissa kuullaan myös taustalaulusta vastaava huippumuusikko Aija Puurtista, joka kuitenkaan ei näy lavashowssa. Puurtinen hoitaa taustalaulut vankalla ammattitaidolla lavan takaa. Hän on valmentanut UMK-kilpailijoita jo usean vuoden ajan.