Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistujat

Ensitreffit alttarilla -sarjan kymmenes tuotantokausi alkaa MTV:llä tiistaina 10. lokakuuta. Asiantuntijoina kaudella nähdään pastori Kari Kanala, ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa ja psykoterapeutti Tapani Alanen.

Tutustu tällä kaudella mukana oleviin osallistujiin:

Julia, 28 vuotta

Julian sydämellisyys ja hymy hurmaavat jokaisen vastaantulijan hetkessä. Energinen nainen työskentelee urheilukaupassa visualistina ja toimii osana myymälän johtoryhmää. Julialle aktiivinen elämä ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntä muutenkin: vapaa-ajallaan hän nyrkkeilee, käy salilla ja ulkoilee jopa kuusi kertaa viikossa.

Luonteeltaan Julia on kiltti ja empaattinen, mutta välillä varsin impulsiivinen. Suurimpana saavutuksenaan hän pitää sitä, millainen ihminen hän on nyt – menneisyyden kokemukset ihmissuhteissa olisivat saattaneet kovettaa Julian kuoren. Perhe ja ystävät ovat Julian elämän kiintopiste, ja hän on valmis auttamaan läheisiään aina, kun he pyytävät.

Julia etsii vierelleen aitoa ja avointa puolisoa, joka jakaa saman elämänmyönteisyyden, arvomaailman ja unelmat. Julian suurimpia unelmia on löytää rinnalleen mies, jonka kanssa ensin seikkailla ja sitten perustaa perhe. Hersyvällä leidillä on vinkki myös tulevalle miehelleen: hymy ja sopiva parransänki hurmaavat hänet lähes aina.

Riia, 30 vuotta

Riia tuo olemuksellaan valon pimeimpäänkin kolkkaan. Riia työskentelee ison yrityksen maksuliikenteen tehtävissä, mutta vapaa-ajalla rentoutumisen ja hyvinvoinnin kulmakivet ovat sporttailu sekä perheen ja ystävien kanssa vietetty aika.

Lempiharrastuksiin kuuluvat frisbeegolf, salilla käyminen ja koiran kanssa ulkoilu. Riian elämänrakkaus onkin tällä hetkellä rescue-koira Jalo.

Ihmisenä Riia on nauravainen, sosiaalinen ja tunnollinen tyyppi, josta löytyy yllytyshullun heittäytyjän lisäksi vahvasti introvertti puoli. Herkkä nainen myöntää joskus murehtivansa liikaa, eikä päätösten tekeminen ole aina helppoa. Riia on erittäin läheinen perheensä kanssa, ja ydinarvoihin kuuluu isosti myös muiden hyvinvoinnista huolehtiminen.

Riia toivoo rinnalleen puolisoa, joka haluaa nähdä vielä maailmaa, ja jonka kanssa voi olla täysin oma itsensä. Erityisen tärkeänä piirteenä hän pitää keskustelukykyä – parisuhde voi onnistua vain, jos kumpikin osaa avata suunsa ja toisaalta kuunnella niin vaikeina kuin hyvinä hetkinä.

Pauliina, 28 vuotta

Pauliinan tunnistaa jo kaukaa ihanasta, tarttuvasta naurusta ja naisen omia sanoja lainaten ’papupatamaisesta pulinasta’. Rakennusalalla projekti-insinöörinä työskentelevä Pauliina suhtautuu ammattiinsa suurella intohimolla, mutta vielä enemmän hän rakastaa kahta koiraansa Brunoa ja Freddietä. Koirakaksikon kanssa puuhaaminen vapaa-ajalla onkin parasta pään tuuletusta.

Ihmisenä Pauliina on sosiaalinen, päämäärätietoinen ja äärimmäisen huolehtivainen. Hän on ottanut jo pienenä paljon vastuuta pienemmistä sisaruksistaan, ja perhe onkin Pauliinalle erittäin tärkeä ja läheinen – heidän kanssaan ollaan tekemisissä vähintään puhelimitse päivittäin. Samalla pieteetillä hän pitää huolta myös ystävistään. Temperamenttiakin löytyy, eikä pohjoisen naiselle ole ihan sama, miten astianpesukone täytetään.

Pauliinan iloinen elämänasenne ja olemus eivät jää keneltäkään huomaamatta. Samaa iloa ja lämpöä sekä hyvää keskustelutaitoa ja luotettavuutta Pauliina toivoo löytävänsä myös puolisostaan. Pauliinan haaveissa on ollut jo pitkään perhe – lapset ovatkin unelma, jonka hän haluaa jakaa tulevan aviopuolisonsa kanssa.

Waltteri, 28 vuotta

Waltteri on seikkailuja, kokemuksia ja matkustamista rakastava velikulta. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt käydä läpi ison elämänmuutoksen, jossa elämä kiinteistöbisneksen johtotehtävissä vaihtui ensihoitajan opintoihin.

Ihmisenä Waltteri on ystävällinen, positiivinen, ja avoin tyyppi, joka haluaa ottaa muut huomioon ja antaa aina kaikkensa lähimmäisilleen. Nopeat lähdöt ja lennossa muuttuvat suunnitelmat eivät ole hänelle ongelma – autoon pakataan hetkessä vaikka koko omaisuus, jos hieno edessä oleva seikkailu sitä vaatii.

Iän ja elämänmuutoksen myötä Waltteri on alkanut löytää itsestään myös rauhaa ja halua pysähtyä hetkeksi. Rinnalleen hän toivoo avointa ja avarakatseista puolisoa, joka kohtelee kaikkia ihmisiä tasaveroisesti ja on ennen kaikkea hyvä ihminen. Sisarukset ja heidän perheensä ovat Waltterille todella tärkeitä, ja viime aikoina mies on huomannut haaveilevansa myös omasta perheestä.

Aleksi, 26 vuotta

Aleksi on ihminen, joka luo pelkällä olemuksellaan ympärilleen rauhaa ja hyvää oloa. Musikaalisesti erittäin lahjakas herrasmies opiskelee yliopistossa musiikkikasvatusta. Lisäksi hänellä on oma yritys, jonka puitteissa hän tekee töitä pianonopettajana sekä hyppää lavalle esiintyjänä musakeikoilla.

Musahommien lisäksi Aleksin elämään kuuluu paljon muutakin: kalenterimerkinnöissä voi lukea niin avantouinti, hiihtolenkki, snookerin pelaaminen tai ruuanlaitto ystävien kera. Perhe ja sukulaiset ovat Aleksille tärkeitä, ja heihin ollaan säännöllisesti yhteydessä.

Luonteeltaan Aleksi on rauhallinen, kohtelias ja toiset huomioon ottava. Extrakuorrutteena on paksu kerros hulvatonta heittäytymiskykyä ja leikkisyyttä. Aleksi toivookin vierelleen puolisoa, joka uskaltaa hullutella, mutta on perusluonteeltaan rauhallinen. Tulevaisuuden haaveisiin kuuluu kiinnostava ura sekä mahdollisesti asuminen ulkomailla. Perheen perustamiselle ei ole vielä kiirettä, mutta oikean ihmisen kanssa sekin kuuluu unelmien listalle.

Matti, 37 vuotta

Matti on hurmaava sekoitus rauhallista läsnäoloa sekä kuplivaa iloa. Matti työskentelee unelma-ammatissaan politiikan toimittajana, ja työ onkin iso osa hänen identiteettiään. Vapaa-ajallaan hän nauttii pitkistä kävelylenkeistä, uimisesta sekä ihan vaan sohvalla makoilusta tv-sarjojen ja leffojen parissa.

Ihmisenä Matti on sosiaalisesti erittäin lahjakas, ystävällinen ja herkkä. Muiden ihmisten hyvinvointi on hänelle ensiarvoisen tärkeää, ja joskus muiden tarpeet saattavatkin lipsahtaa omien tarpeiden edelle. Matti on myös tahattoman tilannekomiikan kuningas – hänen seurassaan pääsee nauttimaan niin kommelluksista kuin nauruhepuleista.

Aina uteliaasti elämään ja sen ilmiöihin suhtautuva mies toivoo vierelleen puolisoa, jolle merkityksellistä on ihan vaan tavallinen arki – jutustelu päivän tapahtumista kokkaillessa, pienet lämpimät hipaisut ohimennessä ja telkkarin katsominen toisen kainalossa. Matti on erittäin perhekeskeinen, ja unelmiin kuuluukin oma talo, jossa toivottavasti joskus juoksentelee myös jälkikasvua.