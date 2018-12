Tässä on vuoden tullikoira! Rapakoihin ja lätäköihin viehättynyt labradorinnoutaja Manu on paljastanut 4 vuodessa 870 salakuljetustapausta

Vuoden tullikoira Manu on Lentotullissa työskentelevä labradorinnoutaja. Manu on paljastanut 4 vuodessa yhteensä 870 huumeiden salakuljetustapausta. Manun avulla paljastettiin muun muassa kokonainen salakuljetusorganisaatio.

”Manu on ikiliikkuja”

Manun ohjaaja Paula Hämäläinen kertoo Manun olevan melkoinen ikiliikkuja. Sillä on valtava motivaatio, joka ei näytä hiipuvan, vaikka se on jo kuusivuotias.

Joka aamu Manu lähtee Hämäläisen mukaan aivan yhtä innoissaan töihin. Hillittömän motivaation lisäksi se on myös poskettoman itsevarma. Jos Manu päättää, että täällä on huumejemma, se pitää kantaa siitä pois.

Se osaa myös vaatia itsepäisesti palkkansa. Palkka on vaihdettu pallosta dummyyn, koska pallohulluna koirana sille käy vahinkoja etenkin liukkailla alustoilla.

– Etsiessä sen vauhti on älytön. Siltä on jouduttu poistamaan jo kaksi hammasta, kun se on törmännyt johonkin, Paula Hämäläinen toteaa.