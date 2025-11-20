Suomen kaunein koti - ohjelman 15. kausi on tullut päätökseensä ja voittajaksi kruunattiin tänä vuonna Rytingissä sijaitseva punainen hirsitalo.
Suomen kaunein koti -äänestyksen voittaja on nyt selvillä. Katsojat äänestivät kymmenestä finalistista voittoon Rytingissä sijaisevan kodin.
Kodissa asuvat Seppo ja Arja Äikäs olivat yllättyneitä voitostaan, mutta olivat kuitenkin osanneet odottaa hyvää sijoitusta tuomarikommenttien perusteella.
– Olisin tietysti ollut pettynyt, jos emme olisi voittaneet. Tämä talo on niin erilainen kuin muut. Tämä on kaikkea muuta kuin etelän vaalet talot. Tämä on vanha talo pohjoisessa, Arja Äikäs sanoi.
Hirsitalo on rakennettu vuonna 1805 ja siinä on 170 asuinneliötä. Sisustus on rakennettu perinteitä kunnioittaen.