Toisessa Suomen kaunein koti -jaksossa tuomarit ihastuvat Helsingissä sijaitsevaan asuntoon.
Suomen kaunein koti -kauden toisessa jaksossa tutustutaan pienempiin kerrostalokoteihin, jotka valloittavat taiteella ja leikkisyydellään.
Tuomarit Hanna Sumari, Joanna Amemori ja Pekka Pakkanen ihastuivat Helsingissä sijaisetvaan kotiin.
– Se oli upea! Oli valittu tosi huolella ja kauniit kalusteet, Amemori hehkutti.
MTV / Antti Nikunen & Annika Kuusikko
Tuomarikolmikko yllättyi täysin löydettyään asunnon punaisen maton paikan.
– Se oli täällä piilossa!
– Mitä ihmettä, Hanna Sumari kiljahtaa.
Tuomarit pisteyttävät kodin 30 pisteen arvoiseksi ja se pääsee toisena jatkoon kilpailemaan Suomen kauneimman kodin tittelistä.