Tässä on Suomen kaunein koti 2024: "Emme osanneet odottaa tätä"

Suomen kaunein koti -ohjelman tulos on nyt selvillä. Voittajaksi kruunattiin kauden yhdeksännessä jaksossa nähty, Kirkkonummella sijaitseva puinen omakotitalo, jossa asuvat Vilma ja Aleksi Åkerblom sekä heidän lapsensa. Vuonna 2024 valmistuneessa omakotitalossa on 270 neliötä kahdessa kerroksessa. Keittiön lisäksi talossa on viisi makuuhuonetta sekä useita oleskelutiloja.